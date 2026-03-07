Caos a Uomini e Donne, scontro e urla tra Tina e Cinzia: “Fatti i ca** tuoi”, “Maria devi farla uscire”

Tensioni in studio a Uomini e Donne. Cinzia Paolini ha avuto un’accesa lite con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Lo scontro è avvenuto nel corso della puntata del programma di Maria De Filippi del 6 marzo.

Caos a Uomini e Donne. In studio è scoppiata una lite tra Cinzia Paolini e Tina Cipollari. Ma andiamo con ordine. Nella puntata del dating show di Maria De Filippi trasmessa venerdì 6 marzo, Gianni Sperti ha fatto un'osservazione decisamente lecita. Si è chiesto come mai Cinzia non abbia ancora lasciato il programma, nonostante sostenga di essere interessata solo a Mario Lenti: "Dovrebbe uscire da sola, non ha senso che stia qua". La dama ha replicato: "Io me ne vado, non ho problemi". Ed è uscita dallo studio.

La tensione in studio è stata palpabile fin dalle prime battute. Tina Cipollari, infatti, si è detta convinta che Cinzia non sarebbe mai uscita dallo studio se non gliel'avessero chiesto loro: "Non dire questa ultima menzogna". E mentre la dama se ne andava, Gianni Sperti si è premurato di farle sapere che non doveva più tornare: "Alcuni escono dalla porta e entrano dalla finestra, ma noi non abbiamo finestre". Quindi il colpo di scena che ha infiammato gli animi e ha fatto degenerare la puntata tra parolacce e urla. Mario Lenti, infatti, ha raggiunto Cinzia Paolini dietro le quinte e i due opinionisti hanno rimarcato l'incoerenza del cavaliere che non è voluto uscire dal programma con lei, ma ha provato a trattenerla in studio. Tina si è spazientita: "Se rientra faccio una cosa che non ho mai fatto".

Gli opinionisti hanno fatto di tutto per costringere Cinzia ad andarsene. Gianni Sperti ha raggiunto la dama e Mario dietro le quinte e ha detto al cavaliere: "Se non ci arrivi, Cinzia vuole andare via". Da qui la prima sfuriata della donna: "Ma che ca**o, stai sempre in mezzo Gianni". A quel punto, anche Tina Cipollari è andata dietro le quinte e ha urlato a Lenti: "Tu non hai nessun potere di trattenere questa donna". E così è arrivato l'ennesimo sfogo di Cinzia: “Ma una manciata di ca**i vostri non ve li sapete fare?”.

Maria De Filippi ha temuto che la situazione stesse per precipitare e ha chiesto a Sperti di intervenire: "Tina ti prego, Gianni vai per favore". Come gli opinionisti avevano previsto, Cinzia è tornata in studio: "Si devono dare una calmata, una manciata di cavoli loro se li devono fare. Sono esagerati, mi sono sentita influenzata da loro". Dunque ha sostenuto di avere detto di volere andare via solo perché influenzata dalle parole di Tina e Gianni. Cipollari ha implorato Maria De Filippi di cacciarla: "Maria deve uscire por*a miseria". Ma a quanto pare, dovrà tollerarla ancora per un po'.