Giorgio Manetti invita Gemma Galgani a lasciare Uomini e Donne: “Ti aspetto fuori dallo studio”

Attraverso le pagine di Eva3000, Giorgio Manetti, ha aperto una clamorosa ipotesi di ritorno di fiamma con Gemma Galgani. Sono passati 10 anni dalla loro rottura definitiva: era il 4 settembre 2015 quando la Dama di Uomini e Donne decise di non lasciare il programma con lui. Non si sentiva abbastanza amata, ma nonostante il rifiuto, la frequentazione proseguì tra alti e bassi. Fu grazie alla loro storia tormentata che il Trono Over del dating show di Maria De Filippi cominciò a battere sistematicamente quello classico, in termini di share.

Da allora, la Galgani ha proseguito la sua avventura nel programma nel disperato tentativo, tutt'oggi fallito, di trovare l'amore vero. Ecco che spunta a distanza di 10 anni Giorgio Manetti che in un'intervista l'ha invitata a lasciare lo studio per dargli una seconda possibilità. "Dopo tutto questo tempo, mi rendo conto che quella storia aveva qualcosa di speciale. Certo, ci sono state incomprensioni, momenti duri, quel famoso 4 settembre in cui tutto è finito bruscamente. Ma oggi, guardandomi indietro, penso che forse avremmo potuto gestire diversamente le cose. Se Gemma fosse disposta a lasciare il trono e provare fuori dallo studio, io non direi di no. Vorrei tornare con lei, lo confesso" ha dichiarato l'ex Cavaliere che salutò Uomini e Donne nel 2018. Da allora, ha lasciato definitivamente il mondo del piccolo schermo, preferendo mantenere distanza dalle luci dei riflettori, rinunciando anche al Grande Fratello Vip, nel 2020. A distanza di tempo, e assistendo al percorso della sua ex compagna in Tv, sostiene di volersi rimettere in gioco con lei. "Oggi la vedo diversa, immensa in quel mondo televisivo da troppi anni. Ma se decidesse di cambiare rotta, se volesse provare a vivere una storia vera, lontano dalle telecamere, io sarei aperto a parlarne. Anzi, a riprovarci".

Le parole di Manetti stanno facendo chiacchierare gli appassionati del gossip: riaccendono le luci su una storia molto amata della Tv, e aprono inoltre il futuro di Gemma Galgani a nuovi scenari. La Dama è nel programma da oltre 15 anni e nel tempo è diventata simbolo del Trono Over. Nonostante i siparietti con Tina Cipollari, il suo percorso, secondo molti, è diventato ripetitivo. Le dinamiche che ruotano attorno alle sue storie sentimentali potrebbero aver stufato, e sembrerebbero non reggere più i meccanismi del programma. Ecco perché negli ultimi mesi si è tornato a parlare di un suo ipotetico addio, avvalorato anche dall'atteggiamento che Maria De Filippi ha adottato nei suoi confronti. Dopo l'ennesimo no da Mario Lenti, Cavaliere di cui si è detta molto invaghita, la conduttrice la sgridò accusandola di essere diventata "ossessiva".