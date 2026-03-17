Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme, la conferma in un video sui social

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme. La conferma arriva da un video pubblicato su TikTok in cui i due ballano insieme, divertendosi, sebbene le voci di un loro riavvicinamento fossero emerse già questa estate.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, cantava Antonello Venditti e mai citazione fu più calzante per Francesca Sorrentino e Manuel Maura che, dopo poco più di due anni dalla loro partecipazione a Temptation Island, sono tornati insieme. Sebbene non si fossero mai del tutto allontanati, i due avevano deciso di prendere strade separate, soprattutto perché la 25enne non si fidava più ed era intenzionata a darsi una nuova chance. Con un video pubblicato da lui sul suo profilo TikTok, però, è arrivata la conferma di una voce che si stava rincorrendo da un po'.

Il video di Manuel e Francesca che conferma il ritorno

È Manuel Maura a confermare il ritorno di coppia con Francesca Sorrentino, pubblicando sul suo profilo un video in cui i due sono a casa e ballano, scambiandosi sguardi complici e visibilmente divertiti. Insomma, c'è poco da fraintendere, i due sono tornati insieme e, in effetti, spulciando i profili Instagram di entrambi, un indizio si poteva scorgere già qualche giorno fa: entrambi hanno pubblicato degli scatti dallo stesso locale romano, sebbene siano stati postati in giorni diversi, non è certo un caso che l'angolazione, il posto, fosse proprio lo stesso. Le voci di un ritorno di fiamma, in realtà, circolavano già da questa estate. In un'intervista a Fanpage dello scorso luglio, fu proprio Manuel a commentare che con la sua ex non c'era nulla, motivando anche il perché si fossero appartati durante il matrimonio di Gabriella Chieffo e Giuseppe Ferrara, episodio che tanto aveva fatto chiacchierare.

L'esperienza di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Prima di questo ritorno, però, i due hanno attraversato un periodo piuttosto lungo separati. Dopo la partecipazione a Temptation Island nel 2023, Francesca era talmente delusa dal comportamento dell'allora fidanzato, che non ebbe il minimo dubbio a mettere fine alla loro relazione. Nonostante non fossero mancati i riavvicinamenti anche in questa fase. Dopo aver trascorso un'estate da single, arriva per la 23enne l'opportunità di partecipare a Uomini e Donne come tronista e lei accetta. Il suo percorso nel programma di Canale 5, subisce una serie di alti e bassi, non sembra essere convinta di nessuno dei suoi pretendenti. Poi, arriva una delusione cocente: la scoperta che Gianmarco Meo, suo corteggiatore, era seguito da un'agenzia, notizia che le aveva fatto valutare l'opzione di lasciare il trono. Ci ripensa e porta avanti la conoscenza con Gianluca Costantino che si rivelerà, poi, la sua scelta. La loro frequentazione, però, non è durata a lungo.

Le voci di un riavvicinamento

Le voci di un possibile riavvicinamento erano emerse anche durante la partecipazione di Francesca al dating show di Canale 5, quando erano arrivate delle segnalazioni sul fatto che i due ex si fossero incontrati più volte. Lei aveva commentato, proprio questa estate, in maniera piuttosto piccata dicendo "I rapporti civili non vanno più di moda", a voler sottolineare che tra loro, nonostante si fossero lasciati, era rimasto un legame tale da consentirgli di parlare e vedersi senza complicazioni. Qualcosa, però, deve aver preso una piega differente.