Francesca Manzini al GF Vip: “Ho il cuore innamorato”, ma non è di Raimondo Todaro

Francesca Manzini si confessa al GF Vip e svela di essere ancora profondamente legata a un uomo che non è Raimondo Todaro, nonostante la relazione sia ufficialmente naufragata mesi fa: “Lui ha 58 anni, non è biondo né moro, è più sale e pepe”.

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Nella Casa del Grande Fratello Vip, le confessioni notturne iniziano a delineare i contorni del privato dei concorrenti. Protagonista dell'ultimo confronto sentimentale è Francesca Manzini, che ha deciso di aprire il suo cuore ai coinquilini rivelando di essere ancora profondamente legata a un uomo, nonostante la relazione sia ufficialmente naufragata mesi fa. L'imitatrice ha chiarito che il destinatario dei suoi pensieri non è affatto Raimondo Todaro, con cui pure è nata una bella sintonia nel reality.

L'uomo misterioso di Francesca Manzini: "Ha 58 anni, brizzolato"

Conversando con Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, Manzini ha descritto l'identikit dell'uomo che l'ha segnata: "Si tratta di una situazione finita mesi fa, sto ancora metabolizzando e purificandomi da questa storia. Lui ha 58 anni, non è biondo né moro, è più sale e pepe". La storia, durata poco meno di quattro mesi, sarebbe stata caratterizzata da una forte intensità: "Ci siamo conosciuti a Roma e dopo una settimana già ci frequentavamo. Poi è dovuto partire e io non ho voluto ostacolare la sua carriera: quando ami davvero, lasci andare". Il retroscena più amaro riguarda però l'ingresso nella Casa: Manzini ha confessato di avergli scritto un messaggio poco prima di iniziare il reality, senza però ricevere alcuna risposta.

Il passato sentimentale dell'imitatrice

Le turbolenze sentimentali non sono una novità per il volto di Striscia la Notizia, che in passato ha attraversato cronache rosa fatte di grandi promesse e brusche frenate. Prima di questo misterioso legame, Manzini sembrava aver trovato la stabilità con l'attore e doppiatore Christian Vitelli: i due, in pieno lockdown, avevano persino annunciato le nozze, ma il sogno dell'altare si è infranto improvvisamente nel 2021. Dopo la rottura, l'imitatrice aveva ritrovato il sorriso accanto all'odontoiatra Marco Scimia in una storia vissuta intensamente sui social per circa un anno e mezzo, prima di spegnersi lontano dai riflettori. Oggi, al GF Vip, l'imitatrice sembra voler usare questa esperienza come un percorso di "purificazione" interiore. Resta da capire se l'uomo "sale e pepe" deciderà di rompere il silenzio o se per l'imitatrice si aprirà finalmente un nuovo capitolo, magari proprio sotto le telecamere di Cinecittà.