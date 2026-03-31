Francesca Manzini conserva un mozzicone di sigaretta fumata da Todaro, poi le lacrime: “Mi manchi”

Sta accadendo qualcosa tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro nella Casa del Grande Fratello? L’attrice appare ormai sempre più coinvolta, tanto che, per supplire alla mancanza del coreografo – attualmente isolato dal resto della Casa insieme a Ibiza Altea – ha compiuto un gesto che ha lasciato i coinquilini senza parole: ha recuperato e conservato un mozzicone di sigaretta fumato da lui prima di andare via.

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Qualcosa sta cambiando tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini nella Casa del Grande Fratello. Quella che era iniziata come una semplice simpatia, di cui i coinquilini hanno discusso per ore, sta prendendo una forma sempre più definita nel reality condotto da Ilary Blasi. Se in confessionale la Manzini ha ammesso di non doversi innamorare di Raimondo perché lui è impegnato, nella pratica i buoni propositi vacillano, soprattutto quando la nostalgia prende il sopravvento.

Il gesto singolare di Francesca Manzini

Poche ore fa, vinta dalla malinconia per il trasferimento di Raimondo in un ambiente isolato della Casa – dove dovrà rimanere per qualche giorno in compagnia di Ibiza Altea – Francesca si è lasciata andare a un gesto decisamente singolare. L’imitatrice ed ex conduttrice di Striscia la Notizia ha raccolto dal giardino un mozzicone di sigaretta fumato precedentemente da Todaro e lo ha riposto con cura nel taschino del pigiama. “Per ricordo”, ha spiegato alla compagna di gioco Antonella Elia. Quest’ultima, divertita ma incredula, non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto il gesto fosse eccessivo: “Per ricordo? Mica è morto!”.

Todaro nel tugurio con Ibiza Altea: la nostalgia della Manzini

Ma perché i due sono stati separati? È stato il Grande Fratello, durante la diretta di lunedì 30 marzo, a decidere che il coreografo dovesse trasferirsi per qualche giorno in un ambiente isolato, una sorta di tugurio privo dei comfort della Casa principale. Insieme a lui è stata spedita, per volere del GF, anche Ibiza Altea. Questa lontananza sembra aver scosso profondamente la Manzini, che non perde occasione per appostarsi dietro la porta comunicante per scambiare qualche parola con Raimondo. “Mi manchi come amico”, gli ha detto tristemente poco fa. Tuttavia, il fatto di aver voluto specificare la natura amichevole del sentimento non ha fatto che alimentare i sospetti su un reale coinvolgimento sentimentale nei confronti di Todaro che, fuori dalla Casa, resta ufficialmente legato alla fidanzata Genoveffa.