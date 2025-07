Francesca Sorrentino commenta i gossip sulla vicinanza a Manuel Maura: “I rapporti civili non vanno più di moda”

Francesca Sorrentino e Manuel Maura insieme. I due ex volti di Temptation Island hanno partecipato al matrimonio di altri due protagonisti dell'edizione 2023 del programma Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. La presenza nello stesso luogo e alcuni scatti comparsi sui social, come quello in cui insieme bevevano un drink in attesa della cena, hanno alimentato le voci di un ritorno di fiamma. L'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto fare un po' di chiarezza a riguardo.

Francesca Sorrentino parla del rapporto con l'ex Manuel Maura

Sul suo profilo Instagram, Francesca Sorrentino ha condiviso alcuni scatti del matrimonio dell'amica Gabriela Chieffo, durante il quale ha avuto un ruolo speciale. Tantissimi i commenti comparsi sotto il post, in particolare quelli interessati a saperne di più del rapporto con l'ex fidanzato Manuel Maura, con cui ha partecipato a Temptation Island nel 2024 e con cui ha avuto una relazione prima di intraprendere l'avvenuta come tronista a Uomini e Donne. Sui social era comparso un loro scatto insieme, sempre in occasione delle nozze degli ex volti di Temptation Island e amici, mentre bevevano un drink. Lo scatto ha alimentato le voci di un presunto ritorno di fiamma, tanto che alcuni utenti le hanno scritto: "Però una foto con Manuel ce la meritavamo", oppure "La foto insieme con lo spritz l'avete fatta, le foto ci sono e circolato in web perché continuare a negare?". Francesca Sorrentino, riferendosi allo scatto, ha spiegato: "Pensa la volevo mettere ma a quanto pare i rapporti civili non vanno più di moda".

Il gossip sul ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura

Il matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara ha riunito a Napoli diversi ex protagonisti di Temptation Island, tra i quali proprio Francesca e Manuel, che hanno condiviso con loro il viaggio nei sentimenti. L'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un ruolo d'onore durante la cerimonia e, nel frattempo, è astata al centro di un gossip: pare che sia tornata da qualche mese con Manuel Maura ma abbia scelto di mantenere segreta la storia per evitare critiche. Lasciò Uomini e Donne senza scegliere perché pare che il sentimento per l'ex non si sia mai spento. Ad alimentare i gossip, una loro foto insieme al matrimonio.