Manuel Marascio difende Manuel Maura: “Passato per cattivo e traditore, ma è l’anima migliore di Temptation Island”

Manuel Marascio spezza una lancia a favore di Manuel Maura, conosciuto a Temptation Island nel 2023. L’ex compagno di Francesca Sorrentino è stato spesso criticato per i tradimenti e i continui tira e molla con la sua ex. A difenderlo pubblicamente è oggi l’amico conosciuto proprio durante il programma.

A difendere Manuel Maura dagli attacchi, soprattutto via social, che subisce ormai quasi quotidianamente è stato Manuel Marascio. L’ex compagno di Isabella Recalcati – con la quale partecipò a Temptation Island – ha pubblicato un post dedicato proprio all’amico conosciuto durante la trasmissione, nel tentativo di sostenerlo e spezzare una lancia a suo favore.

A contribuire alla cattiva fama di Manuel sono stati soprattutto i comportamenti messi in atto nei confronti dell’ex compagna Francesca Sorrentino: presunti tradimenti, frequenti tira e molla e rotture temporanee, spesso decise da lui.

Il post di Manuel Marascio

Mentre l’ex compagna sembra averlo perdonato, il pubblico del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia non appare intenzionato a fare altrettanto. È proprio per cercare di mitigare la severità di certi giudizi che l’amico Manuel è intervenuto su Instagram, raccontando uno spaccato inedito e privato del giovane: tratti caratteriali che il pubblico non avrebbe avuto modo di conoscere:

Ho conosciuto una persona in un contesto dove tutto è amplificato, distorto, etichettato. Lui è passato per il ‘cattivo', per quello che sbaglia, che tradisce. Io per il ‘buono'. Io non sono un angelo ora e non lo ero prima. Ma c’è una cosa che non si è vista, e che ora voglio dire: lui è stato l’anima più buona che ho incontrato in quel percorso. Mi è stato vicino nel mio momento peggiore, senza chiedere nulla, senza aspettarsi niente. Ha ascoltato, capito, abbracciato anche quando io non parlavo. Ho scoperto un uomo che ha il coraggio di guardarsi allo specchio e dire: ‘So che sto sbagliando. Devo cambiare'. E non è da tutti. Serve forza per riconoscere i propri limiti. Serve cuore per restare accanto a qualcuno senza secondi fini. Lui, oggi, è un fratello. E quello che ha dentro vale molto più di tutto ciò che si può vedere da fuori. Non è tutto oro quello che luccica. Ma soprattutto: a volte, l’oro non luccica.

Anche Francesca Sorrentino ha perdonato Manuel Maura

La prima a perdonarlo è stata proprio Francesca Sorrentino. Si vocifera che l’ex tronista si sia riavvicinata sentimentalmente a Manuel, ma lei smentisce e parla di un rapporto esclusivamente civile. È evidente però che tra i due sia tornata una certa complicità, come dimostrato dalla loro partecipazione congiunta al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara.