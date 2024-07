Manuel Maura: “Non ho tradito Francesca Sorrentino, scorretto farmi passare per quello che non sono” Manuel Maura, ex protagonista di Temptation Island, smentisce le indiscrezioni secondo le quali la relazione con Francesca Sorrentino sia finita a causa di un tradimento. L’uomo era stato accusato a più riprese di lasciare la compagna puntualmente in estate per godersi la vita da single per poi chiedere di tornare insieme in inverno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Con un video pubblicato tra le sue Instagram stories, Manuel Maura smentisce le indiscrezioni secondo le quali sarebbe stato un tradimento a determinare l’ennesima separazione da Francesca Sorrentino. Ex protagonisti di Temptation Island, i due avevano partecipato al programma per volere di Francesca che sosteneva il compagno la lasciasse puntualmente in estate per poter fare la sua vita da single, per poi tornare sui suoi passi in inverno. I due avevano abbandonato il programma separati, salvo tornare insieme dopo qualche mese. Ma da qualche settimana – e proprio a ridosso dell’estate 2024 – la storia tra loro è terminata di nuovo. Accusato di averla tradita, Manuel ha pubblicato un video sui social per smentire le indiscrezioni sul suo conto.

La versione di Manuel Maura: “Basta accusarmi di avere tradito Francesca”

“Ho letto tanti commenti e tanti articoli che sostengono io abbia tradito Francesca. Non è così”, ha dichiarato Manuel nel video pubblicato tra le sue Instagram stories, “Con Francesca ci siamo lasciati già da un po’, non è una settimana, quindi non ho tradito nessuno. Vi prego di non continuare a dire queste cose che non corrispondono al vero. Ci sono stati dei problemi, altri problemi, ma il tradimento non c’entra. Farmi passare per l’ennesima volta come una persona che tradisce e ripete gli stessi errori non è bello perché non è accaduto. Non è questo il motivo della nostra rottura. Vi chiedo di non parlare più di tradimento perché non è così”.

Francesca Sorrentino: “Vederlo con un’altra? Non lo auguro a nessuno”

Francesca, dopo avere visto le foto di Manuel con un’altra ragazza circolate sui social, aveva commentato addolorata l’accaduto. “Non lo auguro a nessuno lasciarsi con delle motivazioni valide e capire che dietro quelle motivazioni, quel distacco, dietro all'assenza, quella persona non c'era perché era altrove, legata mentalmente a un'altra”, aveva dichiarato in un video l’ex protagonista di Temptation Island, “È da fuori di testa. Parlo a cuore aperto, mi sono lasciata, sto bene, sono felice, spensierata. Ma questa cosa però mi lascia sotto shock. Un conto è immaginare che fa il porcaio, lo schifo, e un conto è vederlo, ma ancora peggio, vederlo con un'altra ragazza, in complicità. Non lo auguro a nessuno”.