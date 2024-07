video suggerito

Francesca Sorrentino e Manuel Maura di Temptation Island si sono lasciati, lui: “Nessun tradimento” Francesca Sorrentino e Manuel Maura, protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island, si sono lasciati. Erano usciti separati dal programma per poi tornare insieme a dicembre. “Penso sia meglio tacere”, ha spiegato lei riguardo i motivi della rottura. “Nessun tradimento, non è colpa mia”, ha precisato lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono lasciati. I due protagonisti di Temptation Island della scorsa edizione hanno annunciato la fine della loro storia. Dal programma di Canale 5, erano usciti separati per decisione della ragazza, che aveva perso la fiducia che aveva in lui. A dicembre avevano fatto sapere di essere tornati insieme.

L'annuncio della rottura, le parole di Francesca Sorrentino

Dopo alcuni rumors, sempre più insistenti, Francesca Sorrentino ha rotto il silenzio e ha annunciato la fine della storia con Manuel Maura. "Come avete potuto intuire la mia relazione con Manuel è finita, ho aspettato prima di dire qualcosa non per hype o altro ma per metabolizzare le fasi di questo momento e riprendere in mano la mia vita", ha spiegato la ragazza, che lavora come tecnico della riabilitazione psichiatrica. Quanto ai motivi della rottura ha precisato: "Preferirei che non mi faceste domande perché penso sia meglio tacere". Sui social, negli ultimi giorni, circolavano alcune immagini di Manuel avvistato mentre baciava un'altra ragazza. A tal proposito, Francesca ha spiegato di non volerne sapere niente: "Vi chiedo cortesemente di non mandarmi in privato foto/video che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con altre ragazze, perché ad oggi non è più un mio problema ma preferirei non vedere queste immagini".

La spiegazione di Manuel Maura

Qualche ora più tardi, anche Manuel Maura ha rotto il silenzio e su Instagram ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito dei motivi che hanno portato alla rottura. "Non sono tradimenti nè mancanze di rispetto da parte mia, come alcuni hanno scritto. La fine della relazione è dipesa da altri fattori e problemi", ha precisato il ragazzo. Poi ha aggiunto: "Sono stanco di ricevere offese, insulti gratuitamente, come se fossi stato IO il motivo della rottura del rapporto. Ad oggi l'unica cosa che cerco è stare bene con me stesso, che non è affatto scontato".