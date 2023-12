Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono tornati insieme: “Non ti deluderò” È con un video sui social che la coppia ha ufficializzato il ritorno di fiamma. Per le feste sono tornati insieme Manuel e Francesca, raggianti nei loro abiti natalizi per celebrare in famiglia il giorno di Natale. “Ci vuole più coraggio a perdonare e a perdonarsi che a lasciare andare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Giulia Turco

Sono tornati ad essere una coppia Francesca Sorrentino e Manuel Maura, ex protagonisti di Temptation Island che si erano lasciati per il dispiacere di numerosi fan del programma. Negli ultimi tempi lui aveva manifestato una certa volontà di tornare a riconquistare la fidanzata che, a quanto pare, in occasione delle feste ha deciso di dargli un’ultima possibilità.

Manuel Maura ha riconquistato Francesca Sorrentino

È con un video sui social che la coppia ha ufficializzato il ritorno di fiamma. Per le feste sono tornati insieme Manuel e Francesca, raggianti nei loro abiti natalizi per celebrare in famiglia il giorno di Natale. “Ci vuole più coraggio a perdonare e a perdonarsi che a lasciare andare”, scrive Manuel Maura a corredo del video che ha in sottofondo una canzone di Alessandra Amoroso che i due conoscono a memoria. “Semplicemente grazie per essere andata contro tutti e tutti, non ti deluderò”, è la sua promessa per Francesca. Di recente l’ex concorrente di Temptation aveva espresso sui social la sua volontà di riconquistare la fidanzata: “Ultimamente ci siamo incontrati e abbiamo parlato molto”, aveva confidato ai follower. “Sto cercando di recuperare il rapporto con lei, non è facile perché è sulle sue com’è giusto che sia”, ha fatto sapere. “So di aver sbagliato molto, spero che con il tempo possa perdonarmi”.

@manuelmaura6 Ci vuole più coraggio a perdonare, e a perdonarsi che a lasciare andare… Semplicemente grazie per essere andata contro tutto e tutti, non ti deluderò 🤞❤️🎄 ♬ suono originale – Alessandra Amoroso’s Family

Perché si erano lasciati dopo Temptation Island

La coppia arrivava a partecipare al programma di Maria De Filippi con una situazione sentimentale già in crisi. Lui l’aveva tradito e lei aveva perso fiducia nei suoi confronti. Francesca era diventata idolo del pubblico per la sua scelta determinata di chiudere con Manuel e di lasciare il programma da sola, nonostante in seguito entrambi avevano ammesso di essere sulla via di un nuovo riavvicinamento. Lei si è sempre mostrata particolarmente ferita e diffidente. "Amica con Manuel? Forse tra 10 anni. Non credo di essere il tipo di persona che possa rimanere amica di un ex”, aveva fatto sapere, aggiungendo di avere diversi dubbi sul fatto che Manuel potesse aver messo la testa a posto.