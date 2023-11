Manuel Maura vuole riconquistare Francesca Sorrentino, lei: “Ha messo la testa a posto? Ho dubbi” Manuel Maura con una story confessa di volere riconquistare Francesca Sorrentino. Dopo i fatti accaduti a Temptation Island 2023, ha ammesso: “Spero che il tempo aggiusti tutto e possa perdonarmi”. Lei ha replicato: “Ha messo la testa a posto? Ho dei dubbi”.

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manuel Maura e Francesca Sorrentino dopo Temptation Island 2023 e la drastica rottura, si sono rivisti. Dopo il sofferto falò di confronto e la volontà della giovane di voltare pagina, i due parteciparono ad una puntata di Uomini e Donne. Lui si disse ancora sentimentalmente legato all'ex fidanzata, ma non sicuro di voler riprendere in mano la loro storia. A distanza di mesi avrebbe deciso di riprovarci: "Sto cercando di recuperare, il suo comportamento mi tormenta", lo sfogo su Instagram.

Le parole di Manuel Maura

Manuel Maura nelle ultime ore ha confermato il rumors lanciato da Lorenzo Pugnaloni: desidererebbe tornare insieme a Francesca Sorrentino. L'ex protagonista di Temptation Island ha raccontato in una story di aver rivisto la sua ex, ma lei non sarebbe ancora aperta ad un ritorno di fiamma.

Ultimamente ci siamo incontrati e abbiamo parlato molto. Sto cercando di recuperare il rapporto con lei, non è facile perché lei è sulle spine. Come è giusto che sia. Ma non mi permette di riallacciare. Questo è il pensiero che mi tormenta. So di aver sbagliato molto con lei, spero che il tempo aggiusti tutto e possa perdonarmi.

Manuel Maura nel programma estivo di Filippo Bisciglia confessò di aver tradito l'ex fidanzata, ammettendo di essere stato altalenante nella loro relazione perché non pronto ad una storia seria. Per questo motivo, oggi, Francesca Sorrentino non sarebbe sicura di tornare sui suoi passi.

Leggi anche Chi sono Francesca Sorrentino e Manuel Maura, coppia a Temptation Island 2023

La replica di Francesca Sorrentino

Anche Francesca Sorrentino su Instagram ieri sera ha dedicato del tempo ai suoi followers. Ha parlato di Manuel Maura, seppure indirettamente, rivelando di avere "alcuni dubbi" riguardo il fatto che potrebbe aver messo la testa a posto. "Amica con Manuel? Forse tra 10 anni. Non credo di essere il tipo di persona che possa rimanere amica di un ex" ha poi aggiunto. La posizione dell'ex di Temptation Island, viste le sue parole, sarebbe chiara. Al momento non sarebbe dunque intenzionata a perdonare il suo ex.