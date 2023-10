Milo Ventimiglia ha sposato Jariah Mariano: cerimonia privatissima e per pochi intimi Milo Ventimiglia, probabilmente l’attore più ambito del pianeta Terra, ha messo la testa a posto sposando la modella e attrice Jariah Mariano in una cerimonia privatissima.

Foto di Brian Bowen Smith scattata per Us Weekly

Secondo quanto rivelato da Us Weekly, che è riuscito anche a condividere alcuni scatti, la cerimonia è avvenuta diversi mesi fa, ma la coppia ha mantenuto strettissimo riserbo sull'evento.

La storia del matrimonio di Milo Ventimiglia

La storia del matrimonio di Milo Ventimiglia con Jariah Mariano comincia un anno fa, quando i due si sono legati ufficialmente per la prima volta senza però mai confermare pubblicamente la loro relazione. Più di recente, scrive Us Weekly, la coppia è stata più volte avvistata in California fino all'acquisto di una casa in un ranch a Malibu nell'estate del 2022. L'attore aveva sempre mantenuto la privacy parlando in questi termini del matrimonio: "Avrò una famiglia solo quando ci saranno le opportunità, che in questo momento non sto cercando. Quando ci sarà il momento giusto, sono più che certo che funzionerà".

Una foto di Jariah Mariano nel 2008.

Chi è Jariah Mariano, modella e attrice

Jariah Mariano (come abbiamo detto: la fortunata!) è una modella e attrice nata sull'isola di Kauai nell'arcipelago delle Hawaii, il 23 novembre 1984. Ha avuto all'attivo apparizioni minori in film e serie tv. È stata modella di Victoria's Secret e ha posato per Abercrombie & Fitch, Avon, MAC, Armani Exchange, Sephora, Roxy Quiksilver, Redken e H&M. Come modella ha esordito nel 2008 per Sports Illustrated e al cinema è apparsa per la prima volta nel film Skyfall della Bond Saga, nel 2012. Successivamente ha fatto parte del video di Jay-Z Show me what you got e poi ha avuto altri ruoli minori in Minority Report di Steven Spielberg e "The Girl" di Hal Hartley.