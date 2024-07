Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini sposi, i primi video e gli invitati: da Cremonini a Valentino Rossi

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini si sono sposati. Oggi, 20 luglio, la coppia è convolata a nozze con una romantica cerimonia presso il Duomo di Pesaro, per poi continuare i festeggiamenti nella romantica Villa Imperiale. Presenti tantissimi amici e personaggi noti, come Valentino Rossi, Gianmarco Tamberi, Luca Marini e Cesare Cremonini. Il pilota di moto GP e la compagna sono fidanzati da otto anni e hanno deciso di coronare ufficialmente il loro amore. Sui social alcuni video e foto del loro grande giorno.

Le nozze di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini: gli invitati vip e la cerimonia

La coppia ha pronunciato il fatidico sì presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, conosciuta anche con il nome di Duomo di Pesaro, davanti a parenti e amici. Sui social le prime foto della cerimonia, in particolare dell'uscita degli sposi dalla chiesa, dove ad aspettarli c'era una folla di persone. Tra gli invitati diversi nomi noti nel mondo dello sport, come il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi. La location, tra l'altro, è proprio la stessa che l'atleta aveva scelto per le sue nozze. Presenti anche Valentino Rossi, amico dello sposo fin dagli inizi della sua carriera, il pilota Luca Marini e Cesare Cremonini. Pecco Bagnania e Domizia Castagnini hanno deciso che devolveranno in beneficienza tutti i regali ricevuti invitati. La destinazione sarà l'Unione Genitori Italiani, che contribuiranno ad aiutare i pazienti dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

L'amore tra Pecco Bagnania e Domizia Castagnini

Pecco Bagnaia ha conosciuto la compagna nel 2011, quando aveva appena 14 anni. A fare da ‘cupido' fu sua sorella, Carola, di cui Domizia era amica. All'epoca il pilota cercò in tutti i modi di uscire con lei, diventandone prima amico, fino a quando non scoppiò la scintilla qualche tempo più tardi. I due sono stati fidanzati per otto anni e, come raccontano sui social, il giorno della Vigilia di Natale del 2022 Pecco chiese a Domizia di sposarlo e diventare ufficialmente sua moglie.