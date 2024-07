Cesare Cremonini con Giorgia Cardinaletti alle nozze di Pecco Bagnaia, il video mentre cantano 50 special Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sono presentati insieme alle nozze di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini, celebrate il 20 luglio a Pesaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

credits: Instagram Paolo Ianieri

Tra gli ospiti presenti al matrimonio di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini, anche Cesare Cremonini insieme alla compagna Giorgia Cardinaletti. È da più di un anno che i due hanno iniziato una relazione ma sui social raramente si mostrano insieme, scegliendo di mantenere riservata la loro storia d'amore. È la prima volta che il cantante e la giornalista partecipano ufficialmente come coppia ad un evento. Durante i festeggiamenti, il cantante si è esibito con il brano 50 special in onore dei neo sposi, cantando insieme a loro e a tutti gli invitati presenti.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti insieme al matrimonio di Pecco Bagnaia

Il matrimonio tra Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini è stato celebrato sabato 20 luglio presso il Duomo di Pesaro. Tra gli invitati anche Valentino Rossi, Gianmarco Tamberi e Cesare Cremonini. Ad accompagnare il cantante c'era la fidanzata Giorgia Cardinaletti, nelle foto i due si dirigono verso la chiesa mano nella mano. I rumors su una relazione tra i due erano iniziati nel 2022, quando il cantante era stato intervistato dalla giornalista per il lancio di Stella di mare e poco dopo aveva postato con lei una foto in cui si abbracciavano. Da quel momento erano iniziati a circolare loro scatti e in più di un'occasione erano stati pizzicati insieme.

Cesare Cremonini si esibisce per gli sposi e canta 50 special

I neo sposi lo abbracciano e lui, con il microfono ben stretto in mano, si esibisce sulle note del brano 50 special. "Ma ho una Vespa, una donna non ho, ho una Vespa, domenica è già, e una Vespa mi porterà…" È così che Cesare Cremonini ha festeggiato insieme a Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini. Il video ha fatto il giro dei social e nel filmato il trio canta a squarciagola, seguito anche dagli invitati al matrimonio che cantano insieme a loro.