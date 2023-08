Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti in vacanza alle Eolie: le prime foto insieme Nel nuovo numero di Diva e Donna le prime foto che ufficializzano la storia d’amore tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. La coppia è stata immortalata durante la vacanza in barca, alle isole Eolie: con loro anche Carla, la mamma del cantante.

A cura di Gaia Martino

Foto Instagram, Diva e Donna

Si parla da mesi ormai di Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, la nuova coppia la cui relazione – mai confermata dai diretti interessati – è sempre rimasta nell'ombra, fino ad ora. Il nuovo numero di Diva e Donna ha reso ufficiale la relazione tra il cantante e la giornalista: i paparazzi li hanno fotografati mentre, durante una gita in barca, si abbracciano e baciano sorridenti.

Le prime foto di Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti

In vacanza alle isole Eolie, Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sono stati raggiunti dai paparazzi che, con le loro foto, diffuse da TgCom24, hanno reso ufficiale la storia d'amore della coppia rimasta nell'ombra fino ad ora. Le immagini li ritraggono mentre si baciano e si abbracciano: entrambi vestiti di bianco, con occhiali da sole, hanno tentato di coprirsi dagli occhi indiscreti ma senza risultati. Stando a quanto si legge, la vacanza siciliana, in barca, sarebbe stata l'occasione perfetta per le presentazioni in famiglia: la giornalista ha infatti conosciuto la suocera, Carla, con la quale sarebbe scattato già un particolare feeling. La signora è infatti presente in una delle foto sulla rivista.

A documentare il loro viaggio alle Eolie ci avevano pensato anche i diretti interessati che su Instagram negli ultimi giorni hanno condiviso diverse foto che li vedevano nello stesso luogo. "La magia delle Eolie davvero non si può spiegare" ha scritto lui, "Ogni isola una sua luce", la didascalia di lei.

L'amore cresciuto nell'ombra

Lo scorso aprile la cronaca rosa cominciò a parlare di Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini. A settembre il cantante pubblicò una foto insieme alla giornalista del TG1 scattata negli studi Rai poco dopo aver presentato il suo singolo Stella di mare, cantato insieme a Lucio Dalla. Una foto che immortalava un abbraccio e una complicità già palese tra i due. Ci hanno pensato i paparazzi di Diva e Donna a confermare la loro relazione dopo mesi di gossip, intanto loro continuano ad essere attenti alla loro privacy.