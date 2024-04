Nella foto di Francesca Sofia Novello con Valentino Rossi spuntano anche Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremomini

video suggerito

Nelle foto di Francesca Sofia Novello in cui si celebra la giornata memorabile di Valentino Rossi, spuntano anche Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini che fanno ormai coppia fissa.

Nelle foto di Francesca Sofia Novello in cui si celebra la giornata memorabile di Valentino Rossi, secondo classificato nella Sei Ore di Imola (è quindi il suo primo podio nella World Endurance Championship), spuntano anche Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini, quest'ultimo storico amico proprio dell'ex pilota di Moto Gp.

Il successo di Valentino Rossi

Alla Sei Ore di Imola, Valentino Rossi e il suo team, il Team WRT, hanno conquistato un impressionante secondo posto, dimostrando le capacità del pilota non solo su due ruote, ma anche in ambito di corse automobilistiche. Rossi corre per il Team WRT, competendo nella classe LMGT3 con una BMW M4 GT3, un salto significativo dato che questa stagione segna il suo debutto completo nel campionato. Dopo una brillante carriera in MotoGP, Rossi ha accettato la nuova sfida delle gare di endurance. A fare il tifo per lui, non solo sua moglie, ma anche gli amici di sempre, tra queste due celebrità a prova di gossip proprio come Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini.

Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini ormai sono una coppia fissa

Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini sono ormai una coppia fissa, ma non è più una novità. La mezzobusto del Tg1 aveva parlato apertamente di Cesare Cremonini nella puntata di "I vinili di…" dell'11 marzo con Riccardo Rossi: "Ero a Londra con lui", aveva detto mentre raccontava un aneddoto legato a un disco dei Queen, "A Night at the Opera". Si parlava, in particolare, del brano "Love of my life" e la giornalista aveva raccontato del suo viaggio a Londra fatto per visitare la mostra degli oggetti di Freddie Mercury da Sotheby's prima dell'asta. "Tu eri a Londra, perché?", aveva chiesto Riccardo Rossi e Giorgia Cardinaletti aveva risposto: "Ero a Londra con Cesare, che è grande amante. Cesare Cremonini". E Riccardo Rossi: "Ma tuo padre questa cosa la sa?". E Giorgia Cardinaletti: "La sa, la sa".