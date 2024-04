Chi è Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani e imprenditore

video suggerito

Alessandro Rossi è il marito di Francesca Cipriani. Originario di Cesenatico, ha 32 anni e lavora come imprenditore edile. I due sono usciti allo scoperto nel luglio 2021, quando hanno pubblicato sui social la prima foto insieme, poi nel dicembre 2022 sono convolati ufficialmente a nozze. Rossi ha sostenuto la showgirl fin dalla sua avventura al Grande Fratello Vip, andando a trovarla e facendole una sorpresa. Ora i due sognano di diventare presto genitori e costruire una loro famiglia.

Chi è Alessandro Rossi, imprenditore e arredatore di interni

Il marito di Francesca Cipriani si chiama Alessandro Rossi. Originario di Cesenatico, ha 32 anni e lavora come imprenditore e arredatore di interni presso un'azienda di nome EDIL GEO. Lontano dal mondo dello spettacolo , ha un profilo Instagram seguito da oltre 40mila follower, dove condivide diverse in compagnia della moglie. La più recente in occasione delle festività di Pasqua, che hanno trascorso in famiglia.

La storia d'amore e il matrimonio

"Ci siamo piaciuti subito e tempo sue settimane ho accettato il suo invito a cena. E tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Poi non ci siamo più lasciati", ha raccontato Francesca Cipriani al settimanale Chi a proposito dell'inizio della storia d'amore con Alessandro Rossi. Sui social, l'ex Pupa ha ufficializzato il rapporto con l'imprenditore edile nel luglio 2021, pubblicando una foto che li ritrae insieme. I due sono convolati a nozze nel dicembre 2022 e sognano di costruire una famiglia insieme.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sognano di avere dei figli

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sognano di costruire una famiglia insieme. Pare che l'imprenditore abbia però già un ‘figlio segreto', e che la madre di lei abbia confermato questa indiscrezione. Gossip a parte, i due sperano di diventare presto genitori. Durante la luna di miele, hanno già pensato il nome del futuro figlio: vorrebbero una femminuccia e, se così fosse, la chiamerebbero Stella.