Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: "Felici di diventare genitori. Il matrimonio? È il prossimo passo" Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga lo scorso 16 marzo hanno annunciato che presto sarebbero diventati genitori. Ospiti nella trasmissione di Verissimo hanno raccontato l'emozione di aspettare un bambino: "Era il nostro sogno. È stato difficile tenere nascosta la notizia".

Il 16 marzo scorso Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Nella puntata di Verissimo in onda sabato 3o marzo, i due hanno raccontato a Silvia Toffanin che diventare genitori è "la gioia più grande" della loro vita e proprio per questo nei primi tempi è stato difficile tenere nascosta la notizia. "Siamo molto felici. Quando hai una gioia così grande vorresti urlarla al mondo" rivela la coppia.

Rosalinda Cannavò e l'annuncio della gravidanza ad Andrea Zenga: "Gli ho fatto trovare una scatola"

Dopo tre anni di amore, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga aspettano il loro primo figlio. "Nonostante la nostra storia sia nata in maniera insolita perché ci siamo conosciuti in un reality senza avere mai un primo appuntamento, abbiamo fatto sempre tutto step by step" spiega Rosalinda. Alla domanda di Silvia Toffanin su come abbia annunciato ad Andrea che presto sarebbe diventato papà, Rosalinda risponde di non averglielo detto subito. "L'ho scoperto durante le vacanze natalizie – racconta Cannavò – Eravamo da lui nelle Marche e io ho, spinta da una nostra amica, ho deciso di fare il test. È risultato subito positivo". Andrea confessa di aver sospettato che la sua compagna fosse incinta ma di non aver voluto chiedere nulla per paura di una delusione. "Quando ho visto il pacco rosso con dentro il test di gravidanza ho provato una sensazione inspiegabile" racconta Zenga.

Rosalinda Cannavò: "Ho sofferto di anoressia. Pensavo di non poter diventare mamma"

Rosalinda Cannavò è al quarto mese ma è già partito il "totonomi" per il bambino o la bambina che nascerà a settembre. "Se è un maschietto vorremmo chiamarlo Teo, in ricordo di Teodosio Losito (lo sceneggiatore morto nel 2019, ndr)" dice Andrea Zenga. "Se è una femminuccia, invece, Dafne o Camilla" aggiunge Rosalinda. Cannavò si commuove dopo il videomessaggio di sua madre Giuseppina e sua suocera Roberta, entrambe in trepida attesa dell'arrivo della nipotina o nipotino. "Avendo sofferto di anoressia mi chiedevo se sarei potuta diventare madre, la vita mi ha sorpreso dandomi la possibilità di avere un figlio con un compagno come Andrea" rivela Rosalinda. Alla domanda se sia in programma il matrimonio, interviene Andrea: "Viviamo già come marito e moglie. Il matrimonio è il prossimo passo. Forse l'anello arriverò con il bambino o la bambina…"