Rosalinda Cannavò è incinta, le prime foto della compagna di Andrea Zenga con il pancione Dopo l'annuncio della gravidanza, arrivano le prime foto con il pancione per Rosalinda Cannavò. L'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip aspetta un figlio da Andrea Zenga.

A cura di Daniela Seclì

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno annunciato nei giorni scorsi di essere in procinto di diventare genitori. L'attrice aspetta il primo figlio. La coppia è al settimo cielo. Da quando si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, non si sono più lasciati, smentendo chi credeva che il loro amore non sarebbe sopravvissuto all'impatto con la quotidianità. Sui social l'annuncio della gravidanza, poi anche le foto del pancione.

Rosalinda Cannavò è incinta, l'annuncio della gravidanza

Rosalinda Cannavò è incinta, la prima foto del pancione

Su Instagram, in un post congiunto, Rosalinda Cannavò e Andrea Azzenga hanno annunciato che sarebbero diventati genitori. Un segreto che custodivano dall'inizio dell'anno, attendendo i canonici tre mesi prima di condividerlo con il mondo:

Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande. Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà. Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti.

Poi, sono arrivate anche le prime foto con il pancione, che al momento è ancora accennato.

Quando Rosalinda Cannavò fu criticata per non avere figli

Lo scorso anno, Rosalinda Cannavò mostrò gli insulti ricevuti in privato da un utente che rimarcava come decantasse tanto l'amore per Andrea Zenga, ma non avesse ancora avuto figli con lui. Inoltre, si spinse fino a denigrare le sue origini del Sud. Insulti vergognosi a cui l'attrice replicò a tono:

Ma vi rendete conto di cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfottere così? E se una coppia avesse problemi ad avere figli? Davvero non c'è un limite sui social. Sul fatto che venga denigrata perché sono nata nel Sud Italia non lo commento perché si commenta da solo. Peccato che il nostro cibo, il nostro essere generosi con il prossimo e la nostra terra li amate quando venite in vacanza.