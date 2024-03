Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presto genitori: “Il viaggio più bello della nostra vita” Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga diventeranno presto genitori. I due hanno annunciato su Instagram che a settembre è prevista la nascita e hanno scritto: “Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

218 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno per diventare genitori. È questo l'annuncio che la coppia, nata durante una delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip, ha voluto fare pubblicando un video su Instagram, che li ritrae felici ed emozionati nell'affrontare questa nuova avventura insieme.

L'annuncio della gravidanza

L'attrice e modella si rende protagonista di un siparietto anche piuttosto divertente: intenta a mangiare due cornetti, uno dietro l'altro, Rosalinda si siede accanto al suo Andrea che, intanto, apre un giornale con il quale copre i loro volti e appare la scritta: "Baby Zengavò coming soon" annunciando anche la data in cui dovrebbe nascere, ovvero settembre 2024. I due, poi, si abbracciano e volteggiano circondati dallo spazio verde della città e, indossando due berretti con scritto "mom" e "dad" mostrano anche l'ecografia. Su Instagram, accanto al video, scrivono un messaggio rivolto ai loro fan che da quando è nata la loro coppia li hanno sostenuti, e raccontano di aver tenuto nascosta per un po' questa notizia, seppur bellissima:

Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande. Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà.

Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti.

Gli attacchi ricevuti sul non essere mamma

Proprio questa estate, l'attrice aveva risposto a chi l'aveva insultata sui social, senza motivo, sostenendo che il suo amore con l'ex gieffino non fosse vero, perché non erano ancora nati dei figli. Lei, quindi, aveva replicato delusa e amareggiata, scrivendo: "Ma vi rendete conto cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfottere così? E se una coppia avesse problemi ad avere figli? Davvero non c'è un limite sui social".