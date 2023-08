“Non hai figli, morta di fame che viene dal Sud”: Rosalinda Cannavò replica agli insulti vergognosi Rosalinda Cannavò ha pubblicato su Instagram gli insulti ricevuti in privato. L’attrice ha replicato all’hater.

A cura di Daniela Seclì

Non sempre il tempo libero che abbonda durante l'estate si rivela una benedizione. C'è, infatti, chi ama impiegarlo per insultare il prossimo. Ne sa qualcosa Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, che in queste ore ha diffuso sui social i commenti velenosi ricevuti da un utente. L'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha replicato agli insulti.

Adua Del Vesco e gli insulti perché non ha figli

A quanto pare, c'è ancora chi ritiene che senza figli, una donna non possa definirsi tale. Una mentalità retrograda che dovrebbe ormai essere stata superata, ma i fatti dimostrano che la strada è ancora lunga. Rosalinda Cannavò si sta godendo una lunga vacanza in America con il suo compagno Andrea Zenga. Un utente, tuttavia, l'ha presa di mira, replicando in modo spiacevole alle storie che l'attrice ha pubblicato su Instagram. In particolare, l'ha insultata perché non ha figli con il suo compagno e persino perché è originaria del Sud Italia:

Tanto amore dichiarato ma niente figli. Strano amore/ Certo, ti ha pagato la vacanza, morta di fame con valigia di cartone dal Sud/ Amore finto senza figli.

La replica di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò si è armata di pazienza e ha replicato all'hater che si è preso la briga di denigrarla per ogni contenuto pubblicato su Instagram. L'attrice ha rimarcato quanto sia vergognoso attaccare una donna sul fatto che non abbia figli: