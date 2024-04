Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga svelano il sesso del primo bebè in arrivo: “Ora possiamo immaginarti”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Rosalindà Cannavò e Andrea Zenga hanno svelato il sesso del loro primo figlio che nascerà a settembre. Meno di un mese fa, su Instagram, l'attrice aveva fatto sapere di essere in dolce attesa. I due si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciti. Oggi non vedono l'ora di costruire una famiglia insieme e diventare genitori.

Il gender reveal di Rosalinda Cannavò e Andra Zenga

Rosalindà Cannavò e Andrea Zenga hanno deciso di organizzare un gender reveal con parenti e amici per scoprire il sesso del primo figlio in arrivo. I futuri genitori hanno festeggiato sabato 13 aprile, con palloncini rosa e azzurri, decorazioni colorate e una grande scatola con scritto ‘È un maschio o una femmina?". Insieme l'hanno aperta e sono stati sommersi da una pioggia di petali rosa: i due ex concorrente del GF Vip diventeranno genitori di una bambina. "Una delle emozioni più grandi che potessimo mai provare. Adesso possiamo finalmente immaginarti principessa nostra. Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con noi questo momento unico", ha scritto l'attrice sui suoi social, condividendo con tutti i fan la gioia della bella notizia.

L'amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

I due si sono conosciuti e innamorati nel 2021, quando hanno partecipato al Grande Fratello Vip insieme. Da allora non si sono più lasciati e ora stanno per costruire la loro famiglia. A fine marzo, avevano dato la notizia della gravidanza con un simpatico video condiviso sui social. Il parto dovrebbe avvenire a settembre 2024. "Se è femminuccia, Dafne o Camilla", aveva raccontato l'attrice a Verissimo a proposito del nome da dare alla figlia, che hanno scoperto essere una femminuccia. E alla domanda se sia in programma il matrimonio, Zenga ha spiegato: "Viviamo già come marito e moglie. Il matrimonio è il prossimo passo. Forse l'anello arriverò con il bambino o la bambina…"