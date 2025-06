Daniele Doria si esibisce a Battiti Live: “Circondato da persone che non mi giudicano, dopo Amici è cambiato tutto”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, a Molfetta, è andato in scena il concerto di Battiti Live 2025 che prossimamente andrà in onda in prima serata su Canale5. Tantissimi artisti si sono esibiti sul palco di Ilary Blasi e Alvin, conduttori dell'evento, e non solo i cantanti del momento. Daniele Doria, ballerino vincitore dell'ultima edizione di Amici, si è esibito sulle note Mi ami mi odi di Elodie facendo esplodere il pubblico. Dopo la performance Ilary Blasi gli ha chiesto come va la sua vita dopo la vittoria nel talent show di Maria De Filippi.

Le parole di Daniele Doria a Battiti Live

Dopo l'esibizione, Daniele Doria è stato raggiunto sul palco da Ilary Blasi e Alvin che gli hanno chiesto come è cambiata la sua vita dopo Amici. Il ballerino ha così risposto: "Sicuramente è cambiato qualcosina. Ora ho delle persone che mi supportano, mi amano e non mi giudicano, nessun giudizio. Sono molto felice di questo". Ha continuato ricordando la sua adolescenza: "Anche perché, in generale, durante la mia adolescenza e anche l’infanzia, ho sempre avuto dei problemi a fidarmi delle persone, anche ad approcciarmi. Però questa cosa è cambiata, sta migliorando tutto e sono davvero felice". Oggi, grazie al percorso nel talent show, "Mi sento più sicuro e sono più consapevole rispetto a quando sono entrato nel programma".

L'esibizione a Battiti Live di Daniele Doria

Daniele Doria ieri sera si è esibito a Battiti Live. Sulle note di Mi ami mi odi di Elodie si è reso protagonista del palco, davanti a una folla di persone. Ha catturato l'attenzione con i suoi passi facendo ballare il pubblico che, a fine performance, è esploso in un caloroso applauso. Gli impegni per il ballerino non sono terminati: durante la finale di Amici ha vinto un posto nel musical West Side Story, poi una borsa di studio alla Ailey School di New York. La sua carriera nel mondo della danza è ora in ascesa.