Daniele, vincitore di Amici 2025: "Mi hanno sottovalutato ma li ho smentiti", e svela cosa farà del montepremi A Fanpage.it, Daniele Doria ha parlato della vittoria ad Amici 2025, arrivata in modo del tutto inaspettato: "Caratterialmente tendo a sminuirmi e non mi dò il valore che merito". Il ballerino ha già un'idea di come spendere il montepremi di 150mila euro e sulla dedica al fratello ha spiegato: "Condivido il mio sogno con il suo, ho detto 'ce l'abbiamo fatta' per averli realizzati entrambi".

A cura di Elisabetta Murina

Daniele Doria è il vincitore di Amici 2024-2025. Il ballerino, 18 anni non ancora compiuti, originario di Aversa (Caserta), ha trionfato nella 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi battendo in finalissima Trigno, uno dei favoriti. "Non me lo aspettavo, faccio ancora fatica a realizzarlo", ha raccontato a Fanpage.it post vittoria. Una vittoria che è arrivata inaspettata per un allievo spesso passato in ‘secondo piano': "Mi sono sentito sottovalutato, chi credeva in me all'inizio poi non me lo ha più dimostrato". E sul montepremi da 150mila euro: "Potrebbe cambiare il modo di stare con la mia famiglia".

Il primo pensiero quando hai capito di aver vinto e la prima cosa che hai fatto dopo.

La prima cosa che ho fatto è stata esultare e quello a cui ho pensato è che non mi sembrava vero. É stato veramente magico ed emozionante, ho provato un'ondata di tante emozioni ed ero sotto shock perché non me lo aspettavo.

Cosa farai con il montepremi di 150mila euro?

Ancora non sto ci sto pensando perché faccio fatica a realizzare di averli vinti. Se ci dovessi pensare, direi che li sfrutterei per crearmi una strada per la mia formazione e i miei studi.

Quando hai incontrato tua mamma hai detto che questi soldi avrebbero potuto cambiarvi davvero la vita.

Sì, è vero, perché siamo sempre stati una famiglia abbastanza umile. I miei genitori fanno un lavoro onesto e normale, con uno stipendio non altissimo. Questa somma potrebbe cambiare il nostro modo di stare insieme, anche solo il viaggiare tutti e cinque, visto che è da tanto che non facciamo una vacanza perché magari costa troppo.

Perché dopo la vittoria hai detto a tuo fratello “ce l’abbiamo fatta”?

Lui è stato con me praticamente in tutto il percorso ad Amici, dai casting fino alla vittoria. Il mio "ce l'abbiamo fatta" era inteso come un condividere il mio sogno con il suo, averli realizzati entrambi. Anche lui sognava di partecipare e ci ha provato qualche anno fa senza riuscirci, così ho colto io l'occasione.

Il continuo paragone con Francesco è stato motivo di insicurezza o una spinta a fare meglio?

Sicuramente mi è servito perché mi ha dato la giusta carica per non mollare e mi ha spinto a non abbassare la mia asticella. É stata veramente una bella sfida perché lo stimo moltissimo e lo trovo un ballerino molto bravo. Quando è entrato nella scuola stavo vivendo un momento di confusione, mi ero appena infortunato, per la testa avevo mille pensieri e l'accesso al Serale era appena iniziato. Per questo è sembrato che fossi spaventato, ma il suo arrivo in realtà mi ha aperto gli occhi.

Daniele Doria durante la finale di Amici 24

Più volte hai detto che ogni traguardo ad Amici è stato inaspettato per te, dall’ingresso al Serale fino alla vittoria. Perché lo credi?

Perché caratterialmente sono una persona che tende a sminuirsi e non mi dò il valore che merito. Per tutto il percorso ho lottato con questa cosa e, anche se sono un po' migliorato, sono anche consapevole di avere ancora della strada da fare. Continuerò a ribadire che è stato tutto inaspettato e il fatto che fosse quasi surreale mi ha permesso di vivere meglio tutto il percorso.

Ti sei mai sentito sottovalutato?

Sì. Nel primo periodo venivo in un certo senso elogiato dai miei compagni in casetta, poi andando avanti con il tempo ho notato che quelle persone che credevano in me hanno iniziato a non dimostrarmelo più e quindi in un certo senso a sottovalutarmi. Questa cosa mi ha destabilizzato ma mai buttato giù, anzi, mi ha spinto a dimostrare il contrario.

E il fatto di essere stato vittima di bullismo in passato ha influito in qualche modo su questa percezione?

In realtà grazie a quello che ho vissuto a scuola, con i compagni che mi prendevano in giro per i soliti stereotipi sulla danza, ho iniziato a far uscire la mia anima mentre danzavo Ho fatto uscire davvero tutto me stesso.

Hai ricevuto una borsa di studio per la Ailey School che era il tuo “sogno di una vita”. Accetterai o hai altri programmi per il futuro?

Sicuramente accetterò, la desideravo da tanto e sono grato che sia arrivata.