Daniele vincitore di Amici, le lacrime del ballerino: "Voglio dire a mio fratello che ce l'abbiamo fatta" Daniele ha vinto Amici di Maria De Filippi 2025. Il ballerino, dopo aver alzato in alto il trofeo, ha ringraziato la conduttrice per l'opportunità che gli ha regalato, poi ha dedicato il premio alla famiglia. "Voglio dedicare questo alla mia famiglia che mi sta guardando a casa. Voglio dire a mio fratello che ce l'abbiamo fatta", le parole.

A cura di Gaia Martino

Daniele vince Amici di Maria De Filippi. Il ballerino ha conquistato il podio del talent show 2024/2025, superando TrigNO arrivato in finalissima con lui. Dopo aver alzato in alto il trofeo, ha ringraziato Maria De Filippi, la maestra Alessandra Celentano prima di dedicare la sua vittoria alla famiglia: "Voglio dire a mio fratello che ce l'abbiamo fatta".

Le prime parole di Daniele dopo la vittoria ad Amici

Daniele Doria ha vinto l'edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino, dopo l'annuncio della conduttrice, ha alzato in alto il suo trofeo prima di ringraziare il programma per l'opportunità che gli ha regalato. "Grazie a tutti, per me è tutto inaspettato, nulla era scontato. Ringrazio ogni singola persona qua dentro che lavora, sono tante persone, ma tutte con un cuore enorme a cui voglio veramente tanto bene. Ringrazio la maestra (Alessandra Celentano, ndr) perché è grazie a lei se io adesso sono qui, con questa, e a tutti voi. Anche ai giornalisti", le parole prima di dedicare il premio alla sua famiglia. "Voglio dedicare questo alla mia famiglia che mi sta guardando a casa. Voglio dire a mio fratello che ce l'abbiamo fatta. Grazie Maria, senza di te quindi non c'è niente", ha concluso prima di abbracciare la De Filippi.

A Daniele anche un'importante borsa di studio: "Il sogno di una vita"

Durante la finale di Amici, prima di diventare ufficialmente il vincitore, Daniele è venuto a conoscenza della borsa di studio ottenuta. Il ballerino danzerà nel musical di Damiano Micheletto, West Side Story, poi nella prossima stagione scolastica, 2025/2026, entrerà a far parte della scuola Ailey School di New York, una delle più prestigiose al mondo. Il direttore della scuola di danza gli ha offerto una borsa di studio, realizzando il suo sogno. Commosso, il ballerino ha ringraziato Maria De Filippi.