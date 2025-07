Battiti live 2025, la scaletta dei cantanti sul palco: stasera in tv la terza puntata su Canale 5

Questa sera, lunedì 21 luglio 2025, torna in tv con una nuova puntata Battiti Live, il concerto, registrato diverse settimane fa, che da anni accompagna l'estate degli italiani. Condotto da Ilary Blasi e Alvin, accompagnati sul palco da Nicolò De Devitiis, il terzo appuntamento dell'evento, in onda in prima serata, dalle 21.35 su Canale5, vedrà le esibizioni live sul mare della piazza di Molfetta e le performance "on the road" in giro per la Puglia. Tra gli ospiti della terza serata Irama, Anna, Annalisa, Fedez e Gaia.

La scaletta dei cantanti al Cornetto Battiti Live 2025

Nella puntata di Battiti Live di questa sera, lunedì 21 luglio 2025, tanti artisti noti del panorama musicale italiano saliranno sul palco, a Molfetta, per regalare intrattenimento e tanta musica ai telespettatori di Canale5. Dalle 21.35 si alterneranno sul palco cantanti come Fedez, Annalisa, Rkomi e Gaia. Questa la scaletta (l'elenco non è in ordine di apparizione:

Irama

Anna

Francesco Gabbani

Annalisa

Fedez

Fabio Rovazzi

Capo Plaza

The Kolors

Coma Cose

Gabry Ponte

Rkomi

Anna Tatangelo

Fred De Palma

Paola Iezzi

Dani Faiv

Gaia

Sophie And The Giants

Rhove

Clara

Tony Hadley

Bresh

Accompagneranno gli artisti e le loro esibizioni, il corpo di ballo formato dagli ex allievi di Amici di Maria De Filippi.

Dove vedere la terza serata di Battiti Live 2025

La terza puntata di Battiti Live 2025 va in onda stasera, lunedì 21 luglio 2025, dalle 21.35 su Canale5. L'evento può essere seguito anche in diretta streaming o essere recuperato nei giorni a seguire collegandosi con la piattaforma Mediaset Infinity. La serata non è in diretta: i concerti sono stati registrati nella settimana tra il 18 e il 22 giugno, facendo tappa in dieci città pugliesi, e andati in onda su Radio Norba e Radio Norba Tv.