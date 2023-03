Clara Soccini è Crazy J in Mare Fuori, il nuovo personaggio della terza stagione Nella terza stagione di Mare Fuori tra i nuovi personaggi c’è Giulia, conosciuta com Crazy J, una trapper milanese che arriva all’IPM. Ad interpretarla è la giovane cantante Clara Soccini, che presta la voce al brano “Origami all’alba” che si sente anche nella serie.

Clara Soccini è Giulia/Crazy J in Mare Fuori 3

Nella terza stagione di Mare Fuori arrivano nuovi personaggi, tra loro c'è anche Giulia, conosciuta nella serie come Crazy J. Ad interpretarla è Clara Soccini, 24 anni, musicista e attrice, che entra in scena durante il sesto episodio della serie, interpretando una giovane detenuta con la passione per la musica, in special modo per la trap, diventata una sua forma di espressione, non solo artistica ma anche emotiva.

Chi è Crazy J e perchè si trova nel carcere di Mare Fuori

Provocatrice e tormentata Giulia – Crazy J, fa il suo ingresso nell'IPM di Napoli, con un vissuto alle spalle fatto di ribellione nei confronti di una famiglia che sente troppo stretta, associato alla necessità di far ascoltare la sua voce, talvolta anche con metodi poco ortodossi. Le sue frequentazioni milanesi la portano a lasciare la scuola e a dedicarsi completamente alla sua musica, con cui fa migliaia di visualizzazioni sui social. Una volta arrivata a Napoli, fa subito amicizia con Viola, nella quale trova una certa somiglianza. Intanto, la sua passione per il canto diventa oggetto di scontro con Cardiotrap (Domenico Cuomo), che cerca di risalire la china proprio servendosi della musica e del suo talento. Ma Giulia, se ne approfitterà cogliendo al volo una chance che le consente di pubblicare un pezzo, Origami all'alba, appropriandosi di un qualcosa che in realtà non le appartiene.

Serena De Ferrari e Clara Soccini, Viola e Giulia in Mare Fuori 3

Chi è Clara Soccini, l'attrice che interpreta Crazy J in Mare Fuori

Nata a Varese, classe 1999, Clara Soccini si trasferisce a Travedona Monate, dove mentre frequenta il liceo linguistico, prende anche lezioni di pianoforte e canto. Il primo passo avanti nel mondo della musica arriva durante il lockdown quando inizia a pubblicare le sue performance su Instagram, ottenendo non poche visualizzazioni, ma è nel 2020 che debutta come cantante, con il singolo "Io e te" con il rapper e produttore Nicola Siciliano, distribuita da Sony Music. Poco dopo escono nuovi singoli, il primo è "Freak", gli altri due sono "Ammirerò" e "Bilico", tra i suoi ultimi brani c'è "Il tempo delle mele" realizzato con il produttore Michele Canova. Con Mare Fuori, inizia la sua carriera di attrice.

La vita privata di Clara Soccini, nessun fidanzato sui social

Non si sa molto del suo privato e basandosi sulle foto che sono state pubblicate sui social, pare che Clara non abbia un fidanzato. C'era stato un gossip sul suo conto, qualche mese fa, che la vedeva vicina a Sangiovanni, ma i due hanno smentito la notizia, dichiarando di non aver mai avuto nessun contatto di quel genere, ma di essersi solamente trovati a parlare.