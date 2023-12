Il testo e il significato di Origami all’alba, la canzone di Crazy J di Mare Fuori 3 Crazy J interpretata da Clara Soccini e la sua Origami all’alba sono tra i protagonisti di Mare Fuori 3. Testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Crazy J, Clara Soccini in Mare Fuori

Giulia Crazy J, nome d'arte dell'attrice Clara Soccini, è una delle protagoniste della serie Rai Mare Fuori, arrivata alla sua terza stagione. La giovane cantante si è messa in luce nella serie con Origami all'alba, un brano che racconta il suo passato, descrivendo l'episodio che l'ha portata all'arresto e al successivo ingresso nell'immaginario IPM, istituto penitenziario minorile, di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. Qui il testo e il significato di Origami all'alba.

https://www.youtube.com/watch?v=HmG1i77lNfY

Il testo di Origami all'alba

Forse morirò, forse ti mancherò

si come veleno e non so se tornerò

forse morirò, forse ti mancherò

libero nel cielo ed è lì che volerò

con nodo stretto in gola come fosse una cravatta,

ero sulla strada buona ma poi mi sono persa,

non tornare ancora anche se son distrutta,

è scaduta l’ora ma ora non mi dire resta.

E sto piena di pare ti saluto in stazione,

ogni inizio ha una fine, ogni film un finale.

Non posso sopportare noi due stretti per ore,

nel cuore ho delle spine,

a dire il vero ogni notte che fa giorno

ci sarà un nuovo tramonto

per ogni cosa che ho, col tempo se ne va,

resto sveglio nella notte con il vuoto intorno,

pensieri nella testa, origami all’alba anche da sola.

Quando te ne andrai sarai su un’altra via,

cammino dritta avanti a te se non sarò più tua,

un cimitero di ricordi, ripenso ai tuoi occhi,

lacrime e mi spari, lacrime se fai,

non mi chiami, origami che intreccio

da sola quando non rispondi.

E sto piane di pare, ti saluto in stazione,

ogni inizio una fine, ogni film un finale,

non posso sopportare noi due stretti

per ore nel cuore delle spine.

A dire il vero ogni notte che fa giorno

ci sarà un nuovo tramonto per ogni cosa che ho,

col tempo se ne va.

Resto sveglio nella notte con il vuoto intorno

pensieri nella testa,

origami all’alba.

Ogni notte che fa giorno ci sarà un nuovo tramonto

per ogni cosa che ho,

col tempo se ne va

resto sveglio nella notte con il vuoto intorno pensieri nella testa,

origami all’alba anche da sola.

Il significato di Origami all'alba

L'ingresso di Giulia Crazy J nell'immaginario IPM di Napoli è una delle novità della terza stagione di Mare Fuori: la giovane rapper milanese è uno dei personaggi che verrà coinvolta nelle dinamiche dell'istituto e per raccontare il suo percorso ha utilizzato il brano Origami all'alba. Il suo arrivismo nel mondo della musica traspare già dalla prima strofa, anche se descritto con una forte impronta di pentimento: "Ero sulla strada buona ma poi mi sono persa, non tornare ancora anche se son distrutta, è scaduta l’ora ma ora non mi dire resta". L'omicidio stradale, causa del suo arresto e della sua detenzione, viene raccontato quando canta: "Quando te ne andrai sarai su un’altra via, cammino dritta avanti a te se non sarò più tua, un cimitero di ricordi, ripenso ai tuoi occhi, lacrime e mi spari".

Il successo di Crazy J e Mare Fuori su TikTok

A contraddistinguere il successo di Mare Fuori e la partecipazione del pubblico nel dibattito sulla serie, sicuramente c'è la musica composta per accompagnare le immagini. Basti pensare al successo di ‘O mar for, interpretata dallo stesso Matteo Paolillo, che veste i panni di Edoardo Conte, ma anche di Ddoje Man, questa volta eseguita da Raiz degli Almamegretta, protagonista nei panni di Don Salvatore Ricci: il tutto composto dall'autore Stefano Lentini. Come per i precedenti, anche Origami all'alba ha avuto una risposta del pubblico eccezionale, soprattutto su TikTok, dove #CrazyJ è in tendenza con oltre 60 milioni di visualizzazioni. Ad amplificare la risonanza del brano, anche la crescente passione tra i personaggi di CrazyJ e CardioTrap, legati dalla passione per la musica rap e dall'evasione dai problemi che li hanno circondati per scelte altrui.