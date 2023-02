Il cast di Mare fuori 3 e i nuovi personaggi: tra gli attori Francesco Panarella e Giuseppe Pirozzi La terza stagione di Mare Fuori è arrivata su RaiPlay, dove sono disponibili i primi sei episodi. Oltre ai volti già noti come quello di Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Carmine Recano, Carolina Crescentini tanti sono i personaggi nuovi che faranno il loro ingresso nelle nuove puntate. Ecco, quindi, il cast completo della serie.

In foto: Giuseppe Pirozzi, Francesco Panarella, Matteo Paolillo, Enrico Tijani, Antonio d’Aquino

La terza stagione di Mare Fuori è disponibile con le prime tre puntate in anteprima su RaiPlay. Sono quindi disponibili i primi sei episodi, gli altri arriveranno entro il 15 febbraio, data in cui ci sarà anche la messa in onda su Rai2 dove, però, l'intera fiction sarà riproposta dall'inizio. Tornano le vicende che hanno come protagonisti Filippo (Nicolas Maupas), Carmine (Massimiliano Caiazzo), Naditza (Valentina Romani), il comandante Massimo interpretato da Carmine Recano e il direttore del carcela minorile Paola che ha volto di Carolina Crescentini. Al cast si aggiungono nuovi attori tra i ragazzi che interpretano i giovani detenuti, tra loro Francesco Panarella che interpreta Luigi Di Meo, Giuseppe Pirozzi il cui ruolo è quello di Raffaele Di Meo e Clara Soccini che interpreta Giulia.

Carolina Crescentini e Carmine Recano, Massimo e Paola nella serie

I nuovi personaggi nel cast di Mare Fuori 3 e i ragazzi dell'IPM

Terza stagione e nuovi personaggi che porteranno nuova linfa alle storie già affrontate nei precedenti episodi. La prima a fare il suo ingresso nell'IPM è Giulia, una trapper milanese che è entrata a far parte di una gang di teppisti, poco dopo arriveranno anche i fratelli Raffaele e Luigi Di Meo, colpevoli di aver distrutto il reparto di un ospedale, insieme al loro amico Dobermann. Tra i nuovi volti, sebbene fosse già comparsa sporadicamente nelle precedenti stagioni, c'è anche Maria Esposito che interpreta Rosa Ricci, la sorella di Ciro.

Giuseppe Pirozzi: Raffaele Di Meo detto Micciarella

Raffaele Di Meo detto Micciarella Francesco Panarella: Luigi Di Meo detto Cucciolo

Luigi Di Meo detto Cucciolo Clara Soccini: Giulia

Giulia Maria Esposito: Rosa Ricci

Rosa Ricci Lucrezia Guidone: Sofia Durante

Sofia Durante Salahudin Tijani Imrana: Dobermann

Il cast completo della terza stagione di Mare Fuori: attori e personaggi

Oltre ai nuovi ingressi che hanno fatto la loro comparsa nella terza, raccontando nuove storie, le vicende dei personaggi cardine della serie non hanno ancora trovato una conclusione. Ed ecco, quindi, tornare tutti i volti che hanno popolato il primo e il secondo capitolo di Mare Fuori:

