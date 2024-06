video suggerito

Testo e significato di Sesso e samba, Tony Effe e Gaia hanno scritto il tormentone dell'estate 2024 Sesso e samba di Tony Effe e Gaia è probabilmente una delle più forti concorrenti per la vittoria di tormentone del 2024: ecco il testo e il significato della canzone.

Sono passate poche settimane dall'uscita di Sesso e samba, la canzone di Tony Effe e Gaia, prodotta da Zef, che ci ha messo pochissimo per conquistare lo scettro di tormentone del 2024, prima nella classifica FIMi dei singoli e contemporaneamente anche in testa a quella Earone delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Insomma, sia il pubblico streaming che gli addetti ai lavori delle radio hanno scelto questo brano come il preferito del periodo, confermando Tony Effe come un hitmaker, dopo il successo dello scorso anno di Taxy sulla Luna con Emma Marrone. Sono 32 i milioni di streaming su Spotify, mentre il video ha raggiunto i 13 milioni di visualizzazioni.

Testo di "SESSO E SAMBA" ft. Gaia

Metto benzina, metto gasolina (Uh)

Mi fa impazzire se fa la cattiva (Uh)

Metà bastarda, metà bambolina (Uh)

Tu sei illegale come una rapina

Principessa della strada

Mostrami la via della favela brasiliana

Seh, metti tutto nella Prada

Ti porto via con me in una villa a Copacabana

Ah che follia sudamericana (Sudamericana)

Andare via (Via)

Via prima di farci a pezzi

Non siamo troppo diversi come (Ah, ah)

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

Sesso e samba, sesso e samba

Non siamo troppo diversi come

Sesso е samba, sesso e samba

Come sеsso e samba, sesso e samba

E la notte mi sbrana

Quando balli, mi fai perdere i sensi

Voglio ricoprirti di gioielli

Nessuno può farti i complimenti, non hai sentimenti

A me piaci così con tutti i tuoi difetti

Fai la cattiva a letto, mi sporchi col rossetto

Vengo da Roma centro, è pazza del mio accento

Vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello

Sto contando milioni, mi dispiace, non ho tempo

Ah che follia sudamericana (Sudamericana)

Andare via (Via)

Via prima di farci a pezzi

Non siamo troppo diversi come (Ah, ah)

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

Sesso e samba, sesso e samba

Non siamo troppo diversi come

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

E la notte mi sbrana

L'ultima nota di quelle canzoni d'amore

Che chiudono senza parole

Ma dicono la verità

Non siamo troppo diversi come

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

Sesso e samba, sesso e samba

Non siamo troppo diversi come

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

E la notte mi sbrana

Come sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

E la notte mi sbrana

Il significato di Sesso e samba

Il titolo della canzone già dà un'idea di quello che ascolteremo, una summer hit che rimanda a sapori latini. Infatti nel comunicato stampa si legge che la canzone "racconta l’atmosfera ammaliante delle notti sudamericane, tra attrazione, complicità e desiderio" e infatti si parla di favela braisiliane (sic) e di Copacabana. Ovviamente dentro c'è tutto Tony Effe con riferimenti a Roma, ai soldi e a tutto quell'immaginario che s'è costruito addosso, mentre Gaia aiuta a smorzare come si ascolta nel Bridge quando canta "L'ultima nota di quelle canzoni d'amore che chiudono senza parole ma dicono la verità". Come ha scritto Federico Pucci su Fanpage.it: "La loro Sesso e samba è un tripudio della canzone ‘mood' o ‘vibe', che dal primo istante ti proietta in un mondo altro, ma senza sprecare inutilmente tempo e risorse per ricrearlo in modo accurato al 100%: è un sentore più che un sapore".