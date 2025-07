video suggerito

Tony Effe bestemmia al Circo Massimo e poi si pente: “Scusa Dio, scusate ragazzi, ogni tanto scatto” Tra i tanti momenti del concerto di Tony Effe al Circo Massimo di Roma, c’è stato anche una bestemmia durante l’esibizione con Sportswear con gli altri membri della Dark Polo Gang: il racconto del concerto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Vincenzo Nasto

Tony Effe, via TikTok

Tony Effe ha bestemmiato sul palco del Circo Massimo di Roma, prima di pentirsi e chiedere scusa. L'arrivo dell'ex membro della Dark Polo Gang sul palco romano avrebbe dovuto coronare gli ultimi mesi del rapper – il cui vero nome è Nicolò Rapisarda -, recente concorrente del Festival di Sanremo 2025 con Damme na' mano, concluso alla 25° posizione. La storica location romana, oggetto di polemica sin dagli ultimi giorni del 2024 con l'annullamento della sua partecipazione per la notte di capodanno, causa testi offensivi, è diventata finalmente teatro di uno degli eventi musicali più "attesi", e non solo per l'esibizione del cantante. C'erano state infatti molte riflessioni sulla possibilità che la location non avesse raggiunto il livello di capienza previsto, e nelle ore successive al concerto, rimangono i dubbi sull'effettive presenze, come scriveva Mattia Marzi sul Messaggero: il Circo Massimo sarebbe effettivamente stato riempito solo a metà. Non esistono dati sul pubblico all'evento, anche se non è stato poi l'attrazione maggiore di questo concerto.

Tony Effe bestemmia durante Sportswear con la Dark Polo Gang: "Porca ma*****a"

Infatti, più momenti dello spettacolo di Tony Effe sono stati riportati fedelmente su TikTok, dai problemi di audio all'ingresso di Gaia per Sesso e Samba, alla presenza in scaletta di Chiara, episodio contenuto nel dissing tra l'autore romano e Fedez, rivolto all'ex moglie. Ma l'episodio che ha provocato maggiore ricondivisione social del concerto è legato alla presenza di un momento storico nella carriera del rapper romano: stiamo parlando di Sick Luke, Pirex, Side Baby e Wayne Santana, con cui Tony Effe formava la Dark Polo Gang. Il ritorno del 2016, con l'iconica Sportswear non sembra esser stata accompagnata con grande fortuna dai tecnici del suono, che durante l'attacco della strofa di Pyrex fanno scomparire la base, costringendo lo stesso Tony Effe a interrompere il concerto. Pochi secondi in cui il rapper, rivolgendosi a loro, chiede di non interrompere con suoni il suo discorso: "Basta con sti ca**o di suoni", aggiungendo poi una bestemmia "Porca ma*****a".

Le scuse di Tony Effe e le storie degli incidenti sul palco, dal Trento Live Fest all'Icon Tour con Side Baby

Un gesto che ha come effetto il solito, flebile, risolino del pubblico, ma che viene redarguito dopo pochi secondi anche dagli altri membri della formazione di Crack Musica, come Pyrex. In questo momento, come mostrano le immagini, Tony Effe si inginocchia, baciando anche una collana e puntando il dito al cielo: "Scusa Dio, scusate ragazzi, ogni tanto scatto". Solo un anno prima, durante l'Icon Tour, era accaduto sul palco a Side Baby, con Tony Effe costretto a redarguirlo e a costringerlo a chiedere scusa al pubblico. Mentre due anni prima, in un video diventato virale nelle ultime ore, Tony Effe se l'era presa con i tecnici del Trento Love Fest, attaccando: "Oh mi dovete alzare questo ca**o di microfono. Non so se parlo italiano o calabrese, non lo so. Microfono su, up, volume su Dio c**e". Insomma, una saga di incidenti sul palco che non ha risparmiato il Circo Massimo di Roma.

La dedica alla compagna Giulia De Lellis e l'incidente con il pantalone oversize

Proprio nel set dedicato al suo passato con la Dark Polo Gang, durante la sua strofa in Sportswear, Tony Effe aveva perso i pantaloni oversize, sul palco, rimanendo completamente in mutande. Senza dimenticare un "Ti amo" rivolto alla compagna e futura madre della sua primogenita Priscilla, Giulia De Lellis, presente tra la platea, al lato del palco. Sul palco saliranno anche Tedua, Artie 5ive, Rose Villain, Ghali e Tommy Cash.