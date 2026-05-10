Bonnie Tyler ancora in terapia intensiva: “Operata d’urgenza in Portogallo perché le era scoppiata l’appendice”

Liberto Mealha, amico intimo di Bonnie Tyler, ha rivelato le cause che hanno costretto la popstar a sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino: “Si era sentita male durante un concerto a Londra ma i medici l’avevano rassicurata. Pochi giorni dopo, in Portogallo, è stata trasferita d’urgenza in ospedale perché le era scoppiata l’appendice”.

Dopo il ricovero d’urgenza subito da Bonnie Tyler, è stato un amico della cantante a rivelare i motivi per i quali la 74enne è stata costretta a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico all’intestino. La celebre voce di Total Eclipse of the Heart, che al momento si trova in coma farmacologico indotto, avrebbe subito la rottura spontanea dell’appendice, circostanza che ha costretto i sanitari di una clinica privata in Portogallo – alla quale si era rivolta a causa di forti dolori addominali – a trasferirla d’urgenza in ospedale.

I dolori addominali, la rottura dell’appendice e il timore di un’infezione generalizzata

A parlare è Liberto Mealha, grande amico della cantante che risiede in Algarve. Bonnie, madrina di sua figlia, possiede una seconda casa in Portogallo, dove trascorre buona parte dell’anno. “Ha iniziato a sentirsi male durante un concerto a Londra ed è andata da un medico per sottoporsi a degli esami, ma non hanno riscontrato nulla”, ha raccontato Mealha, chiarendo per la prima volta il motivo del ricovero della cantante. Rassicurata dal medico che l’aveva visitata, Tyler ha deciso di partire comunque per il Portogallo ma, una volta arrivata in Algarve, ha cominciato ad avvertire forti dolori addominali. Dopo due giorni, la donna si è rivolta a una clinica privata locale per cercare di comprendere il motivo del suo malessere e, dopo la visita, è stata trasferita d’urgenza presso il vicino ospedale di Faro. “Le era scoppiata l’appendice e necessitava di un intervento chirurgico urgente”, ha chiarito l’amico.

Bonnie Tyler è in coma farmacologico: “Serve a facilitare la guarigione”

Dopo essere stata operata, la cantante è stata indotta in coma farmacologico dai sanitari. A chiarirlo è stato il suo portavoce, secondo cui tale procedura servirebbe a “facilitare la guarigione”. Secondo il quotidiano portoghese Correio da Manha, però, la star starebbe affrontando un’infezione generalizzata sviluppatasi dopo l’intervento di rimozione dell’appendice e curata con alte dosi di antibiotici.

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Accanto a lei c’è il marito Robert Sullivan, che starebbe trascorrendo le giornate al capezzale della moglie, lasciando l’ospedale solo per rientrare a casa durante la notte. “È molto grato ai medici e all’ospedale di Faro. Crede che, se fosse rimasta a Londra, oggi Bonnie non sarebbe qui”, ha aggiunto l’amico della cantante, biasimando i sanitari del Regno Unito per non essersi accorti della gravità della situazione prima che la cantante lasciasse il Paese per recarsi in Portogallo.