Morta la bimba fatta nascere con il cesareo d’urgenza dopo tragico schianto sulla Statale 107 a San Fili

La piccola fatta nascere venerdì con un parto cesareo d’urgenza dopo lo schianto sulla statale 107 nel Cosentino purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduta nel pomeriggio di domenica nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Cosenza dove rimangono ricoverati madre e padre. Il bilancio dell’incidente stradale si aggrava a tre morti.

Immagine di repertorio.

Non ce l'ha fatta la bambina fatta nascere con un parto cesareo d'urgenza dopo il tragico schianto sulla statale 107 a San Fili nel Cosentino. Nonostante tutti i tentativi dei Medici, la piccola è morta nelle scorse ore nel reparto di terapia intensiva neonatale e dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Si aggrava così ulteriormente il già tragico bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto venerdì scorso in Calabria è costato la vita già a due uomini: il 19enne Luca Oliva e il 46enne Mariano Moretti, entrambi di Marano Marchesato.

L'impatto nella serata di venerdì, intorno alle ore 23:00, all'interno della galleria fiego sulla statale silama 107 aveva coinvolto due auto che si erano scontrate per motivi ancora a tutti da chiarire. Oltre alle due vittime, che viaggiavano sulla stessa vettura, nello schianto erano rimaste ferite anche altre tre persone che erano state soccorse dal personale sanitario del 118 e trasportate all'ospedale di Cosenza.

Tra di loro anche una giovane donna incinta, che si trovava col marito sull'altra auto e per la quale i medici avevano deciso per un disperato parto cesareo d'urgenza a causa dei gravi rischi del feto dopo l'impatto subito nell'incidente stradale.

La donna, originaria di Amantea, era alla 34esima settimana di gravidanza e la piccola era nata così con un peso di due chilogrammi. La situazione più grave era però dovuta alle lesioni riportate nell'impatto. A seguito dei traumi dovuti ai colpi subiti nello schianto stradale, infatti, le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi ed era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale. La piccolina aveva riportato diverse fratture con conseguente emorragia cerebrale.

Nonostante tutti gli sforzi dei medici, purtroppo la neonata è deceduta nel primo pomeriggio di domenica tra lo strazio dei genitori, anche loro ricoverati in ospedale per i traumi riportati nello schianto sulla statale. Entrambi i genitori fortunatamente non hanno riportato lesioni mortali e non sono a rischio di vita. La notizia si è diffusa in breve tempo anche ad Amantea, citta di residenza della coppia con centinaia di messaggi di cordoglio e vicinanza ai due genitori che hanno dovuto dire addio alla loro piccola appena nata e che tanto avevano desiderato in questi mesi.

Intanto sull'incidente stradale mortale è stato aperto una fascicolo di indagine da parte della la Procura di Cosenza che ha disposto l’autopsia sul corpo delle vittime compresi gli esami tossicologici.