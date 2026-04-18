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Scontro tra auto nel Cosentino, morti un 18enne e un 46enne nella galleria Fiego

Tragico incidente nella serata di venerdì all’interno della galleria Fiego sulla Statale Silana 107 nel Comune di San Fili, nel Cosentino. Ci sono due vittime e un ferito.
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A cura di Susanna Picone
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Immagine di repertorio
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Due morti e un ferito: è il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 17 aprile nella provincia di Cosenza. Le vittime avevano, secondo le prime informazioni, quarantasei e appena diciotto anni. Entrambi erano di Marano Marchesato, piccolo comune della provincia di Cosenza.

Stando a quanto si apprende, l’incidente mortale è avvenuto all'interno della galleria Fiego sulla Statale Silana 107 nel Comune di San Fili. Due auto si sono scontrate nella galleria per motivi ancora da chiarire. Le due vittime viaggiavano su una delle due auto coinvolte, alla guida secondo le prime informazioni c’era il ragazzo più giovane. In ospedale a Cosenza è stato portato in ambulanza il conducente dell’altro veicolo, rimasto ferito.

L’incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri intorno alle 23: sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco, carabinieri, Anas e sanitari. In seguito al sinistro, il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per consentire la messa in sicurezza della sede stradale e le operazioni di soccorso. Sono attualmente in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

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