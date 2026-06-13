Scooter contro auto all’Elba, morti due ragazzi: erano appena arrivati sull’Isola
Appena arrivati col traghetto all’Isola d’Elba affittano uno scooter: poco dopo il tragico incidente in cui entrambi perdono la vita. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a due giovanissimi rimasti uccisi in un incidente stradale. Le due vittime, due ragazzi di ventitré anni, secondo una prima ricostruzione erano appena arrivati sull’isola col traghetto e avevano affittato uno scooter per la loro vacanza. Arrivavano entrambi dalla provincia di Lucca, da Seravezza e Pietrasanta.
L'incidente mortale è avvenuto al tramonto di venerdì 12 gugno nella zona di Marina di Campo, in via dell’Acquedotto: lo scooter dei due giovani, forse a causa di una buca presa a velocità sostenuta, si è scontrato frontalmente con una auto che arrivava dal lato opposto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le ambulanze del 118 che ha mobilitato anche l'elisoccorso Pegaso 3. Ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare: uno dei due è morto sul colpo, l'altro poco dopo. I medici dell'elicottero atterrato nel vicino aeroporto hanno constatato i due decessi dopo i tentativi di rianimazione in strada.
A bordo dell’auto rimasta coinvolta nell’incidente viaggiava una famiglia del Piemonte in vacanza all'Elba: sono rimasti feriti e portati al pronto soccorso, ma le loro condizioni fortunatamente non dovrebbero essere gravi. Causa e dinamica dell'incidente mortale ora sono al vaglio dei carabinieri: secondo le prime informazioni, entrambi i ragazzi sarebbero stati sbalzati a terra dal veicolo a causa del forte impatto.