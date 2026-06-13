Scooter contro auto all’Elba, morti due ragazzi: erano appena arrivati sull’Isola

Scontro mortale all’Isola d’Elba: due ragazzi a bordo di uno scooter si sono scontrati con un’auto che proveniva nel senso contrario. Un frontale che non ha lasciato scampo ai due ragazzi.

Appena arrivati col traghetto all’Isola d’Elba affittano uno scooter: poco dopo il tragico incidente in cui entrambi perdono la vita. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a due giovanissimi rimasti uccisi in un incidente stradale. Le due vittime, due ragazzi di ventitré anni, secondo una prima ricostruzione erano appena arrivati sull’isola col traghetto e avevano affittato uno scooter per la loro vacanza. Arrivavano entrambi dalla provincia di Lucca, da Seravezza e Pietrasanta.

L'incidente mortale è avvenuto al tramonto di venerdì 12 gugno nella zona di Marina di Campo, in via dell’Acquedotto: lo scooter dei due giovani, forse a causa di una buca presa a velocità sostenuta, si è scontrato frontalmente con una auto che arrivava dal lato opposto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le ambulanze del 118 che ha mobilitato anche l'elisoccorso Pegaso 3. Ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare: uno dei due è morto sul colpo, l'altro poco dopo. I medici dell'elicottero atterrato nel vicino aeroporto hanno constatato i due decessi dopo i tentativi di rianimazione in strada.

A bordo dell’auto rimasta coinvolta nell’incidente viaggiava una famiglia del Piemonte in vacanza all'Elba: sono rimasti feriti e portati al pronto soccorso, ma le loro condizioni fortunatamente non dovrebbero essere gravi. Causa e dinamica dell'incidente mortale ora sono al vaglio dei carabinieri: secondo le prime informazioni, entrambi i ragazzi sarebbero stati sbalzati a terra dal veicolo a causa del forte impatto.