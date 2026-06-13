Attualità
video suggerito
video suggerito

Scooter contro auto all’Elba, morti due ragazzi: erano appena arrivati sull’Isola

Scontro mortale all’Isola d’Elba: due ragazzi a bordo di uno scooter si sono scontrati con un’auto che proveniva nel senso contrario. Un frontale che non ha lasciato scampo ai due ragazzi.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Susanna Picone
Immagine

Appena arrivati col traghetto all’Isola d’Elba affittano uno scooter: poco dopo il tragico incidente in cui entrambi perdono la vita. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a due giovanissimi rimasti uccisi in un incidente stradale. Le due vittime, due ragazzi di ventitré anni, secondo una prima ricostruzione erano appena arrivati sull’isola col traghetto e avevano affittato uno scooter per la loro vacanza. Arrivavano entrambi dalla provincia di Lucca, da Seravezza e Pietrasanta.

L'incidente mortale è avvenuto al tramonto di venerdì 12 gugno nella zona di Marina di Campo, in via dell’Acquedotto: lo scooter dei due giovani, forse a causa di una buca presa a velocità sostenuta, si è scontrato frontalmente con una auto che arrivava dal lato opposto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le ambulanze del 118 che ha mobilitato anche l'elisoccorso Pegaso 3. Ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare: uno dei due è morto sul colpo, l'altro poco dopo. I medici dell'elicottero atterrato nel vicino aeroporto hanno constatato i due decessi dopo i tentativi di rianimazione in strada.

A bordo dell’auto rimasta coinvolta nell’incidente viaggiava una famiglia del Piemonte in vacanza all'Elba: sono rimasti feriti e portati al pronto soccorso, ma le loro condizioni fortunatamente non dovrebbero essere gravi. Causa e dinamica dell'incidente mortale ora sono al vaglio dei carabinieri: secondo le prime informazioni, entrambi i ragazzi sarebbero stati sbalzati a terra dal veicolo a causa del forte impatto.

Immagine
Live
guerra
medio oriente
Accordo mai così vicino ma resta il nodo Hormuz. Libano, Idf annuncia raid nel Sud
Ma davvero rischiamo una carestia globale per colpa della guerra in Iran?
“La mia casa? Non ho più nulla”: il cortocircuito di Beirut, tra profughi sull’asfalto e supercar sul lungomare
Fuga da Tiro, il prete che accoglie i profughi: “Danni anche a ospedali, mai vista una devastazione simile”
“Tutti i valichi sono stati chiusi”: dopo l'escalation con l'Iran, Israele sigilla la Striscia di Gaza
"Ovunque si può morire. Qui almeno abbiamo una casa": la vita a Beirut fra propaganda di Hezbollah e bombe di Israele
"Uccidono i bambini, bombardano senza preavviso anche le chiese": i racconti dal Libano assediato da Israele
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views