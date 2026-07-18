Incidente a Cagliari, scontro tra tre auto: scoppia un incendio, almeno 2 morti e 12 feriti

Incidente oggi nel Cagliaritano sulla statale 125 var nei pressi della galleria “Arcu Sa Porta”, all’altezza di Solanas sulla costa sud orientale della Sardegna, al chilometro 14: tre auto si sono scontrate e hanno preso fuoco. Drammatico il bilancio: 2 morti e 12 feriti.

È di almeno 2 morti e 12 feriti, di cui 8 in gravi condizioni, il bilancio di un incidente verificatosi oggi a Cagliari: intorno alle 13 sulla statale 125 var nei pressi della galleria "Arcu Sa Porta", all'altezza di Solanas sulla costa sud orientale della Sardegna, al chilometro 14 tre auto si sono scontrate.

Per cause che sono tuttora in corso di accertamento, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un violento scontro, a seguito del quale si è sviluppato un incendio che ha completamente avvolto due mezzi e che ha raggiunto la vegetazione ai lati della carreggiata. Dalle prime informazioni, una delle vittime sarebbe un uomo di 78 anni originario di Roma ma residente a Quartu. Deceduto anche un cinquantenne all'ospedale Santissima Trinità, dove era stato trasportato a bordo di una Mike del 118 e che viaggiava sul Van.

Altre 9 persone sono state trasportate d'urgenza in ospedale da varie ambulanze del 118, mentre quattro sono state medicate sul posto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu, i vigili del fuoco e il personale dell'Anas. La strada è stata chiusa per permettere tutti i rilievi del caso in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 8 e il chilometro 14. Per domare le fiamme divampate tra la vegetazione dopo che i mezzi hanno preso fuoco è stato necessario l’intervento di quattro elicotteri e del Canadair coordinati dal Corpo Forestale.