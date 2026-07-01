Scoppia un incendio in un palazzo di Anversa, i residenti scappano dal balcone: almeno sei morti

Nella mattinata di oggi primo luglio è scoppiato un incendio in un edificio residenziale di Anversa, in Belgio, che ha costretto più persone a scappare dal balcone: ci sarebbero diverse vittime. Almeno sei morti.

Lo screen da un video sull’incendio su X

Momenti di terrore in un edificio residenziale di Anversa, in Belgio. Qui nella mattinata di oggi primo luglio è scoppiato un incendio che ha costretto più persone a scappare dal balcone. Stando alle prime informazioni, le fiamme sono divampate all'ottavo piano di un palazzo di dieci piani nel quartiere di Linkeroever. All'interno ci vivono circa duecento persone. In poco tempo sono scappiate le fiamme che hanno inalzato una densa colonna di fumo. Subito si è proceduto con l'operazione di evacuazione. Ci sarebbero diverse vittime. Al momento sarebbero stati accertati sei morti: la polizia precisa che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. Il bilancio non è ancora preciso.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco che però stanno lavorando con estrema difficoltà a causa delle importanti fiamme. Sono intervenute anche numerose squadre di soccorso e di polizia, compresa un'unità specializzata dotata di droni. Intanto invitano i cittadini della zona a tenere chiuse porte e finestre e a spegnere gli impianti di ventilazione per il fumo. Il primo ministro del Belgio Bart De Wever su X scrive: "Il mio pensiero va alle vittime e agli sfollati del terribile incendio di Linkeroever. Esprimo la mia profonda gratitudine ai servizi di emergenza che si stanno adoperando per aiutare le numerose persone colpite nel modo più rapido e sicuro possibile e che stanno lavorando duramente per domare le fiamme".

I residenti del condominio stanno cercando di mettersi in fuga. In un video drammatico mostra, secondo la Bbc, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Marie De Clercq, portavoce dei vigili del fuoco di Anversa, secondo quanto riferito da Rtl info, spiega: "Le nostre squadre sono ancora impegnate nell'evacuazione dei residenti. Non sappiamo ancora con precisione quante persone siano ancora all'interno. Le nostre squadre sono mobilitate per le evacuazioni mentre l'incendio non è ancora sotto controllo. Questo ci terrà occupati per diverse ore".

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