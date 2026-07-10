Enorme incendio in Spagna, almeno 12 morti in Andalusia: “Persone intrappolate nelle auto in fiamme”

Almeno dodici le vittime di un incendio scoppiato nei boschi di Los Gallardos, un’area nella regione dell’Andalusia, nel sud della Spagna. Evacuate oltre mille persone.

Un incendio devastante è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, in Andalusia, e al momento si contano almeno dodici persone uccise dalle fiamme. Un bilancio drammatico e purtroppo ancora provvisorio, come confermato da fonti del governo spagnolo alla stampa locale. Il Ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, ha commentato parlando di una "tragedia senza precedenti”.

In Andalusia sono state evacuate oltre mille persone a causa del rogo, sia dal complesso residenziale Parque Botánico che da quello di Los Flamingos, per un totale di circa 400 appartamenti. Alcuni centri sportivi sono stati allestiti per accogliere gli sfollati. Inoltre è scoppiato un incendio anche a Estepona, nella provincia di Malaga, e il governo regionale lì ha evacuato circa un centinaio di residenti. A Córdoba, un altro incendio ha temporaneamente bloccato la circolazione dei treni ad alta velocità tra Madrid e la regione andalusa.

Per quanto riguarda il maxi incendio di Los Gallardos, la Giunta dell’Andalusia ha fatto sapere che gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada nei pressi di Bedar. Oltre alle vittime accertate, si contano almeno anche sette feriti: cinque di loro sono stati trasferiti all'Ospedale Universitario Torrecardenas di Almeria con ustioni di vario grado.

Nei lavori di spegnimento sono attualmente impegnati circa 150 vigili del fuoco, oltre a numerosi mezzi aerei, ai quali si sono uniti nelle ultime ore i militari di un battaglione dell'Unità militare di Emergenze dell'esercito (Ume).

"Enorme tristezza e sconforto di fronte alle terribili conseguenze dell'incendio che sta colpendo la provincia di Almería. Desidero esprimere le mie condoglianze ai familiari delle persone decedute nell'incendio boschivo di Los Gallardos. Auguro una pronta guarigione ai feriti ed esprimo la mia solidarietà a tutti i residenti colpiti. Le squadre del ministero della Transizione ecologica, della Protezione civile e delle Forze e Corpi di Sicurezza dello Stato stanno lavorando per domare le fiamme. I militari dell'Ume sono già stati mobilitati. Si raccomanda la massima cautela”, ha scritto su X il premier spagnolo Pedro Sanchez.