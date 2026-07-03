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Teramo, incendio nel deposito dolciario Lazzaroni: fiamme su 4.000 mq e fumo sull’A24, viabilità in tilt

Incendio nella notte in un magazzino della Lazzaroni a Colledara, provincia di Teramo: Le fiamme si sono sviluppate su almeno 4.000 mq di un deposito da 15.000. In azione 20 vigili del fuoco con mezzi e autobotti. Una densa colonna di fumo visibile a grande distanza; notevoli i disagi sulla A24.
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A cura di Biagio Chiariello
L’incendio visto da lontano nel Teramano
L’incendio visto da lontano nel Teramano

Un vasto incendio è divampato nella notte all’interno di un magazzino della ditta dolciaria Lazzaroni in località Piane Vomano di Colledara, in provincia di Teramo. Le fiamme hanno interessato una porzione estesa della struttura, circa 4.000 metri quadrati su un deposito complessivo di circa 15.000, sviluppando fin da subito un fronte ampio e difficilmente controllabile.

L’allarme è scattato poco dopo le 3:30 e sul posto sono confluite rapidamente le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Teramo e del Distaccamento di Nereto. L’intervento ha visto l’impiego di circa venti unità operative, supportate da sette automezzi antincendio e tre autobotti pompa, necessarie per alimentare in modo continuo le operazioni di spegnimento. A queste si è aggiunto anche un mezzo chilolitrico inviato dal Comando dell’Aquila per garantire ulteriori rifornimenti idrici, vista l’intensità del rogo e la durata delle operazioni.

Il rogo ha generato una densa e alta colonna di fumo, visibile a grande distanza, che ha rapidamente raggiunto anche il tratto della vicina autostrada A24 Teramo-Roma. Il fumo ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione, con visibilità ridotta in alcuni tratti e interventi di regolazione del traffico per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito.

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Nel corso della notte comunque i vigili del fuoco hanno lavorato senza interruzioni per circoscrivere l’incendio, proteggere la struttura e avviare le operazioni di spegnimento dei materiali parzialmente combusti, che continuano a riattivarsi in più punti del deposito. La natura del materiale stoccato e l’estensione dell’area coinvolta stanno richiedendo un’azione progressiva e continua.

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