Abbiamo iscritto Hannibal Lecter e Crudelia De Mon a Futuro Nazionale di Vannacci

Roberto Vannacci sostiene che il numero degli iscritti al suo partito ha già superato quota 100mila. Un vero e proprio boom considerando che il tesseramento è partito da appena quattro mesi, a inizio marzo. Ma come si fa a tesserarsi a Futuro Nazionale e quali sono i controlli e le verifiche, per evitare fenomeni come quelli degli iscritti fake o delle tessere multiple? Abbiamo provato un piccolo esperimento per verificarlo.

Futuro Nazionale continua la sua ascesa, almeno stando alle intenzioni di voto registrate dai sondaggi. A fianco di questo dato, al momento virtuale, ce ne è un altro che certifica la crescita del partito fondato da Roberto Vannacci, in modo più concreto. O almeno, così dovrebbe essere. Parliamo del numero degli iscritti che – dal momento dell'apertura del tesseramento a marzo scorso – ha superato la soglia di 100mila, in appena quattro mesi. Un vero e proprio boom, stando a quanto dichiarato dallo stesso Vannacci e dai suoi luogotenenti. Ma quanto sono affidabili queste cifre? È possibile, almeno in astratto, bucare il sistema per gonfiare artificialmente la quota dei seguaci dell'ex generale? Abbiamo fatto un piccolo esperimento, per provare a capirne di più.

Vannacci ama definire gli aderenti a Futuro Nazionale conepiteti quali "sporca dozzina" o "feccia". Iperboli che dovrebbero rappresentare come l'europarlamentare si candidi a raccogliere quanti sono esclusi ed emarginati dal resto del sistema politico, in parlamento e nel Paese. Noi però abbiamo deciso di prenderlo in parola. E ci siamo detti, se brutti sporchi e cattivi devono essere, che lo siano sul serio. Così, abbiamo provato a iscrivere a Futuro Nazionale tre dei più famosi villains della storia del cinema: Hannibal Lecter, don Vito Corleone e Crudelia De Mon.

Come abbiamo iscritto tre ‘cattivi' immaginari a FN

Andando sul sito di Futuro Nazionale e cliccando sulla pagina del tesseramento, si apre un modulo, dove inserire i dati personali di chi vuole iscriversi. Noi abbiamo messo nomi e cognomi dei nostri tre cattivi, la loro data e luogo di nascita, il codice fiscale. Tutte cose nel nostro caso ovviamente farlocche, ricavate dai racconti che li hanno visti come antagonisti nei libri o nei film. E dove non era possibile ‘reperire' le informazioni, ce le siamo immaginate. Il form richiedeva anche di indicare la professione: per Crudelia De Mon e Hannibal Lecter abbiamo scelto di mostrare il loro volto più gentile, scrivendo ‘stilista' e ‘psichiatra', anziché ‘assassina di cuccioli' e ‘cannibiale'. Ma quando è stato il turno di don Vito Corleone, non abbiamo potuto far altro che confessarci come ‘padrino della mafia'.

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Scorrendo il modulo, ci sono poi i campi relativi ai contatti personali: indirizzo, mail, numero di telefono. Anche questi nel nostro caso, tutti inventati di sana pianta. Eppure, terminata la compilazione, siamo stati velocemente reindirizzati alla pagina del pagamento: 10 euro per la tessera di socio ordinario, 20 per quella da sostenitore. Completata anche questa parte, tutto è stato compiuto. Nessun test ulteriore per verificare che non fossimo un bot, né tantomeno la richiesta di un documento di identità o un altro sistema di riconoscimento. Immediatamente, abbiamo ricevuto la nostra tessera in pdf, con tanto di lettera di accompagnamento siglata da "il tuo presidente, Roberto Vannacci".

La tessera di Futuro Nazionale di Hannibal Lecter

"Ciao Hannibal – si legge nella missiva inviata da Vannacci al neoiscritto Hannibal Lecter – lasciatelo dire: quella che hai tra le mani non è solo una tessera. È la testimonianza del tuo impegno per difendere la nostra terra e il motore con cui apriamo la strada al futuro. Essere dei nostri significa scegliere l'unica Destra possibile, una Destra Vitale". Segue l'acrostico della parola Vitale, lo stesso usato dall'ex vicesegretario della Lega nel messaggio con cui a febbraio ufficializzò l'addio al partito di Salvini. Poi la conclusione: "Grazie per aver scelto di non essere uno spettatore, ma un protagonista della riscossa nazionale. Insieme, restituiremo all'Italia il prestigio che merita".

Segue l'attestazione della ricevuta di pagamento per la tessera annuale, siglata dal tesoriere di Futuro Nazionale, il deputato Edoardo Ziello. Così in pochi semplici passi, Hannibal Lecter, Vito Corleone e Crudelia De Mon sono andati a ingrossare le fila del partito di Vannacci, iscritti a pieno titolo senza alcuna verifica o controllo. Molto più facile andare all'assalto del governo dell'Italia, che sconfiggere le loro controparti nei film che hanno segnato la storia del cinema.

La lettera di benvenuto ai neoiscritti del presidente di FN Roberto Vannacci

È importante segnalare che per fare i tre tesseramenti abbiamo usato lo stesso computer, lo stesso Ip, la stessa mail e gli stessi dati di contatto. Questo bug spiana la strada a chiunque da solo volesse sottoscrivere da solo anche cento o mille tessere. Con un investimento di qualche migliaia di euro, insomma, uno può bussare alla porta di Vannacci e raccontare che, sul proprio territorio di competenza, c'è stato un boom di iscrizioni. Sperando magari in cambio di ottenere come gesto di riconoscenza una candidatura in parlamento.

Ora, ovviamente il nostro esperimento non dimostra che questi metodi e questi profili fake siano stati usati nella realtà per pompare artificialmente il numero degli iscritti a Futuro Nazionale. Ma forse dovrebbe far suonare un campanello d'allarme nella testa di chi – come Vannacci – ama riempirsi la bocca di rispetto delle regole, legalità, disciplina. E magari, nell'attesa di rendere un po' più rigide le procedure di tesseramento al suo partito, l'ex generale potrebbe buttare un occhio all'elenco degli oltre 100mila iscritti. Magari trova qualche super cattivo, che noi ci siamo scordati.