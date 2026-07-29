Sondaggi politici, Futuro Nazionale di Vannacci insegue Forza Italia: pochi decimali lo separano dagli azzurri

Dai dati che emergono dal sondaggio settimanale di Radar Swg, il partito di Vannacci agguanta Forza Italia: Futuro Nazionale stacca Avs e si avvicina al 7%.

L'ultimo sondaggio settimanale Radar di Swg, con interviste raccolte tra il 22 e il 27 luglio, segnala una situazione di sostanziale stabilità nelle intenzioni di voto.

Il podio dei partiti resta invariato. Fratelli d'Italia di Meloni si conferma primo partito al 27%, lontano ormai da quel 30% di cui ha goduto per mesi da quando è Palazzo Chigi. Il secondo posto è per il Pd di Schlein, ora al 20,9%, seguito dal Movimento Cinque Stelle di Conte al 12,9%.

In base alle rilevazioni dell'istituto demoscopico Forza Italia si attesta al 7,6%, tallonata da Futuro Nazionale di Vannacci, vicinissimo agli azzurri con il 6,9%. Nel campo largo Avs si mantiene al 6,5%, praticamente con un testa a testa con i vannacciani. Mentre la Lega scivola al 5,7%. Azione di Calenda è al 3,4%, seguita da Italia viva di Renzi al 2,3% e +Europa all'1,2%. Chiudono la classifica Noi Moderati all'1%, appaiato con Sud Chiama Nord di Cateno De Luca e ORA! di Michele Boldrin.

Il 47% elettori vuole la difesa dell'identità

"Il 47% degli elettori italiani si dichiara propenso a votare quelle forze politiche che promettono di riconoscere e proteggere la propria identità, i propri valori e il proprio mondo. Risulta inferiore (39%), invece, la quota di cittadini propensi a votare quelle forze politiche che promettono di migliorare la propria situazione economica".

È questo – a quanto riporta una nota – il dato che emerge dalla ricerca realizzata da Swg ed ispirata dal libro di Domenico Petrolo "La stagione dell'identità – Dalla Brexit a Trump, perché orgoglio e valori contano più di salari e welfare" (FrancoAngeli).

Secondo l'indagine Swg "quasi 4 italiani su 10 non si sentono né rispettati né valorizzati all'interno della società. Sentimento particolarmente diffuso nei ceti deboli, a sinistra, e tra chi non è politicamente schierato. Al contempo il 30% degli italiani si considera trascurato e non compreso dalla politica. Vengono poi considerate come minacce significative per l'identità, quelle culture che riaprono al ritorno del fascismo (54%), soprattutto tra gli elettori di sinistra, l'Islam (43%) e la cultura woke (40%), quest'ultime percepite soprattutto a destra".