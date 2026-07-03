Iran, la guerra in diretta: i funerali di Ali Khamenei, attese 15-20 milioni. Trump: “Teheran ha fatto tutto quello che volevamo”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 3 luglio in tempo reale. A Teheran è arrivata al Grand Mosalla la salma di Ali Khamenei, in vista dei funerali nazionali che inizieranno sabato. Le autorità prevedono tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti in tre giorni, presentando la cerimonia come un segnale di compattezza dopo il conflitto. Intanto il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, dopo il colloquio con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, ha dichiarato: "La pace nella nostra regione può essere mantenuta solo se globale e inclusiva, senza interferenze esterne". E Donald Trump, invece, ha ribadito: "Penso che l'Iran abbia accettato tutto quello di cui avevamo bisogno". E ancora: "Non è stata guerra, ma operazione per denuclearizzare Teheran".
Trump: "Ridicolo che gli Usa abbiano rapporto unilaterale con la Nato"
È "ridicolo" che gli Stati Uniti continuino ad avere un rapporto "unilaterale" con la Nato. Lo ha scritto su Truth il presidente Usa Donald Trump, a pochi giorni dal vertice di Ankara. Nel suo messaggio ha attaccato gli alleati: "Non ci sono stati vicini!!!", aggiungendo poi che il legame con l’Alleanza "non è reciproco", rilanciando così le sue critiche storiche sulla ripartizione degli impegni tra Washington e i partner europei.
Sud Libano, Unifil denuncia nuove violazioni dello spazio aereo
Nel sud del Libano i caschi blu della missione Unifil dell’Onu hanno registrato 37 violazioni dello spazio aereo nell’area di operazioni. A riferirlo è il portavoce del segretario generale Stéphane Dujarric, che ha fatto il punto sul conflitto tra Israele e Libano durante un briefing al Palazzo di Vetro. Nel dettaglio, ha spiegato che nella giornata di martedì le forze Onu hanno individuato anche “due traiettorie di proiettili dirette da sud verso nord, nel Settore Est”, oltre a un attacco aereo nella zona di Deir Siriane, segnalando un ulteriore peggioramento della tensione lungo la linea di confine.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 3 luglio
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: la salma della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei è arrivata al complesso religioso della Grande Moschea di Mosalla, a Teheran, dove da sabato prenderanno il via i funerali nazionali. Le autorità prevedono un'affluenza tra i 15 e i 20 milioni di persone nell'arco di tre giorni per rendere omaggio al leader, ucciso quattro mesi fa negli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele. Per il governo iraniano la cerimonia rappresenta anche un segnale di unità dopo il conflitto durato quasi 40 giorni.