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Guerra tra Iran, Usa e Israele

Iran, la guerra in diretta: i funerali di Ali Khamenei, attese 15-20 milioni. Trump: “Teheran ha fatto tutto quello che volevamo”

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale del 3 luglio: a Teheran proseguono i preparativi per i funerali di Ali Khamenei. Trump ribadisce: “L’Iran ha accettato tutto quello di cui avevamo bisogno”, mentre Araghchi invoca una pace “senza interferenze esterne”.

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3 Luglio 2026, 07:08
A cura di Biagio Chiariello

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Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 3 luglio in tempo reale. A Teheran è arrivata al Grand Mosalla la salma di Ali Khamenei, in vista dei funerali nazionali che inizieranno sabato. Le autorità prevedono tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti in tre giorni, presentando la cerimonia come un segnale di compattezza dopo il conflitto. Intanto il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, dopo il colloquio con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, ha dichiarato: "La pace nella nostra regione può essere mantenuta solo se globale e inclusiva, senza interferenze esterne". E Donald Trump, invece, ha ribadito: "Penso che l'Iran abbia accettato tutto quello di cui avevamo bisogno". E ancora: "Non è stata guerra, ma operazione per denuclearizzare Teheran".

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A cura di Biagio Chiariello
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