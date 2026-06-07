Grave incidente in galleria a Pordenone, moto e auto si scontrano e scoppia incendio: c’è una vittima

Lo scontro tra un’auto e una moto all’interno della galleria Fara ha provocato un incendio: fumo denso e acre ha invaso l’intera galleria in pochi minuti. Traffico in tilt con code lunghe chilometri.

Immagine di repertorio

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno, nella galleria Fara, la più lunga del Friuli Venezia Giulia, lunga oltre 4 chilometri, tra Montereale Valcellina e Andreis (Pordenone).

Sul posto stanno operando in queste ore i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone e del distaccamento di Maniago e il traffico è bloccato, con lunghe code lungo la strada. Il grave incidente si è verificato intorno alle 18.30 di domenica pomeriggio, il tunnel è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni ed è stata confermata una vittima. È deceduto il motociclista coinvolto nell’incidente.

A quanto ricostruito finora, almeno un'automobile e una motocicletta si sono scontrate, per cause ancora da accertare, nella galleria ed è divampato un incendio proprio dalla moto. Un fumo denso e acre ha invaso in pochi minuti il tunnel azzerando la visibilità. Le comunicazioni con l'esterno sono assicurate soltanto con un ponte radio.

I vigili del fuoco di Longarone (Belluno) hanno raggiunto Barcis da nord. La centrale operativa Sores Fvg aveva inviato sul posto tre ambulanze e l'automedica ma i soccorritori, nonostante lunghi tentativi di rianimazione, non hanno potuto far nulla per salvare il motociclista. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. L'elicottero del 118, che stazionava all'esterno del tunnel, è stato dirottato sul luogo di un altro incidente.

Traffico in tilt con code lunghe chilometri dopo il grave incidente nella galleria Fara: l’alternativa stradale per tornare in pianura per le tante persone che avevano trascorso la domenica in montagna è risalire fino in Piancavallo, l'arteria utilizzata pochi giorni fa dal Giro d’Italia, per poi scendere ad Aviano.