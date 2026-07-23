Scontro scooter-moto, 17enne muore e 3 giovani feriti: la vittima aveva appena portato dei fiori alla fidanzata

Il grave incidente nella notte a Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. La vittima aveva da pochi giorni compiuto 17 anni.

Immagine di repertorio.

Un ragazzo di diciassette anni ha perso la vita e altri tre giovani sono rimasti feriti. È il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte in via del Mediterraneo a Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese. Si sono scontrati uno scooter e una moto 125.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio degli investigatori, sul posto sono intervenuti i carabinieri e tre ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. A perdere la vita Pietro F., 17 anni compiuti pochi giorni fa. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava sullo scooter insieme a una ragazza di 16 anni che è stata trasportata in codice rosso al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. Gli altri ragazzi feriti sono i due occupanti della moto 125: il conducente, di 19 anni, è stato ricoverato all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, il passeggero è stato trasferito all'ospedale di Castelvetrano. Le loro condizioni al momento non sono note.

La notizia della scomparsa del diciassettenne ha suscitato profondo dolore a Castelvetrano, dove il ragazzo viveva con la famiglia e dove frequentava l’Istituto tecnico commerciale "G.B. Ferrigno”. La sera dello schianto, stando a quanto sta emergendo in queste ore, Pietro era andato a consegnare un mazzo di fiori alla fidanzata, un gesto d’amore che si è trasformato tragicamente in un ultimo saluto.

Tanti i post sui social in ricordo del diciassettenne e di speranza per i ragazzi feriti: “Castelvetrano perde uno dei suoi giovanissimi – scrive una persona su Facebook -, così giovane non si può perdere la vita, prego per chi invece è in ospedale”. “Esserti stata accanto negli ultimi istanti è stato devastante, fai buon viaggio gioia”, scrive un’altra utente sui social.