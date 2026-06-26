Tragico incidente con la moto appena comprata a Lecce: Lorenzo muore a 16 anni, grave l’amico coetaneo

Il 16enne di Cursi è deceduto lungo la strada provinciale 363 che collega Maglie e Cutrofiano, in provincia di Lecce. Con la moto i due adolescenti stavano raggiungendo un gruppo di amici quando è avvenuto il tragico incidente stradale .

Immagine di archivio

Ancora sangue sulle strade pugliesi dove nelle scorse ore un ragazzo di 16 anni è morto e l’amico è rimasto ferito gravemente in un terribile incidente stradale in Salento. La tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri, giovedì 25 giugno, lungo la strada provinciale 363 che collega Maglie e Cutrofiano, in provincia di Lecce. I due adolescenti stavano raggiungendo un gruppo di amici a bordo di una motocicletta di piccola cilindrata che la vittima aveva da poco acquistato, dopo aver conseguito da pochi giorni la patente A1, quando si è consumato il dramma.

All’altezza del territorio di Corigliano d'Otranto, per motivi ancora da chiarire, una collisione ha fatto sbandare il mezzo a due ruote e sbalzato violentemente i due ragazzi sull’asfalto. Il sospetto è che la moto sia stata colpita da un altro mezzo che però si è dileguato e non è stato ancora identificato. Ad allertare i soccorsi, intorno alle ore 22:00, i successivi passanti che si sono trovati davanti alla terribile scena dei due ragazzi a terra sull’asfalto e la moto a oltre 20 metri di distanza dopo uno schianto contro un muretto.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi medici del 118, purtroppo per Lorenzo, 16enne di Cursi, non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno provato a rianimarlo a lungo ma purtroppo alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso sul posto. Ferito gravemente invece l’amico 16enne che avrebbe riportato un grave trauma cranio-facciale, una commozione cerebrale e una frattura esposta a una gamba. L’adolescente è stato stabilizzato e trasportato con codice di massima urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è ricoverato in gravi condizioni.

La tragedia ha colpito l’intera comunità di Cursi dove il ragazzo era conosciuto come giovanissimo atleta di basket . Tantissimi i messaggi di cordoglio e solidarietà a partire dalla sua squadra di basket. “Non dovrebbe mai accadere. Non è giusto. Non è comprensibile. Ieri sera Lorenzo è venuto a mancare. Era un nostro giovanissimo atleta che ad appena 16 anni aveva tutta la vita da esplorare, da gustare, da vivere. Un nostro figlio. Un nostro fratello che è volato in cielo. Come un angelo. Anche se la sua famiglia, i suoi amici, tutti noi della LSB lo volevamo qui con noi. Un ragazzo per bene che amava il basket e che per il basket partiva da Cursi per venire ad allenarsi a Lecce. Non mancava mai, rispettava tutti con un’educazione esemplare. Era un buonissimo ragazzo. Con una passione, con una voglia con un amore verso il basket con pochissimi eguali. Un attimo, un momento e tutto finisce come in un film.

Un brutto film. Un terribile film” scrive la società sportiva, aggiungendo: “Non possiamo che stringerci forte alla famiglia facendo sentire loro tutto l’affetto possibile, la vicinanza, la condivisione d’amore. “Una perdita che lascia sgomenti e ferisce profondamente l’intera comunità, stretta in un abbraccio di affetto e vicinanza verso i suoi cari in questo momento di immenso dolore. In segno di rispetto e partecipazione è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di Sabato 27 Giugno, in occasione delle esequie” ha annunciato l’amministrazione locale di Cursi, aggiungendo: “A Lorenzo, il nostro pensiero più commosso. Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio sincero dell’intera comunità”.