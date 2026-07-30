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Bimbo di sei anni precipita da un terrazzo al terzo piano a Volpago mentre gioca con gli amici: à grave

U bambino di 6 anni è precipitato da una finestra al terzo piano di uno stabile in via Diaz a Volpago del Montello (Treviso). Pare stesse giocando con altri due coetanei. È grave: indagini in corso dei carabinieri.
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A cura di Ida Artiaco
immagine di repertorio
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Attimi di apprensione a Venegazzù, comune di Volpago del Montello (Treviso). Un bambino di 6 anni è precipitato da un terrazzo al terzo piano di un edificio in via Armando Diaz, schiantandosi a terra. Ignote le circostanze di quanto successo. Stando alle prime informazioni disponibili, il fatto si è verifocato oggi, intorno a mezzogiorno, quando il piccolo stava giocando insieme ad altri due coetanei, mentre i genitori di uno dei tre erano in salotto. Sono stati quest'ultimi a lanciare l'allarme.

Le sue condizioni sono gravi e sul posto stanno intervenendo 118 e carabinieri, che indagano su quanto successo. È atterrato in via Diaz anche l’elisoccorso Falco. Sarebbe stato trasferito all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove avrebbe riportato la frattura delle gambe e altre lesioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

In aggiornamento. 

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