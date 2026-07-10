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Bimbo di 3 anni precipita da balcone a Savona, è grave: indagini in corso, nessuna ipotesi esclusa

Un bimbo di 3 anni è precipitato da un balcone a Savona: trasferito al Gaslini di Genova, è ricoverato in rianimazione. Indagini in corso: al momento nessuna ipotesi è esclusa.
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A cura di Ida Artiaco
Immagine di repertorio.
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Paura oggi a Savona, dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso Drago con un grave politrauma.

Dopo aver ricevuto le prime cure all'ospedale San Paolo di Savona, i medici hanno infatti disposto il trasferimento al policlinico pediatrico genovese, dove è tuttora ricoverato.

L'incidente è avvenuto questa mattina, 10 luglio, intorno alle ore 10. Dopo la caduta nel cortile interno dell'abitazione è scattato immediatamente l'allarme al 112. Sul luogo dell'incidente anche la polizia di Stato cui è stato affidato l'incarico di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nessuna ipotesi è esclusa: al momento la polizia sta vagliando le varie testimonianze per meglio comprendere cosa abbia portato alla caduta dal balcone e se ci sono eventuali responsabilità.

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In aggiornamento. 

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