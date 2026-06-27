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Scende dall’auto e uno sconosciuto la sfigura gettandole contro acido muriatico: caccia all’aggressore a Venezia

Una donna di 32 anni è stata aggredita da un uomo a Peseggia di Scorzè che le ha lanciato addosso dell’acido muriatico. È grave ma non in pericolo di vita. Indagini in corso e caccia all’aggressore.
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A cura di Ida Artiaco
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È una vicenda che ha dell'incredibile quella che si è consumata ieri sera a Scorzè (Venezia). Una donna di 32 anni è stata aggredita da uno sconosciuto che le ha lanciato contro dell'acido mandandola in ospedale, dove si trova in gravi condizioni anche se non sarebbe in pericolo di vita.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 22.00 di ieri a Peseggia di Scorzè. La donna, partita da Mestre, stava andando dai genitori e, appena è scesa dall'auto davanti a casa dei suoi, un uomo le si è avvicinato lanciandole addosso il liquido che l'ha colpita al collo, alle braccia e in parte al volto.

Le sue ferite sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita, come fanno sapere dal centro grandi ustionati di Padova. Sotto choc e assistita dai medici del Policlinico della città, non ha potuto raccontare ancora molto ai Carabinieri, che stanno svolgendo indagini. Gli accertamenti dell'Arma si svolgono su conoscenze, persone vicine, vicende dell'ultimo periodo. Al momento la donna esclude di essere nel mirino di qualcuno in particolare.

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Su quanto accaduto è intervenuto anche il sindaco di Scorzé, Giovanni Battista Mestriner: "È una dramma terribile, accaduto in pieno centro del paese, in modo repentino e per ora inspiegabile", ha detto, aggiungendo: "La giovane donna coinvolta è una nostra cittadina, nata e cresciuta qui. Occorre chiarezza e confidiamo nei carabinieri di Scorzè, sempre molto attenti e vigili, per trovare delle risposte. Nel frattempo, a lei va la nostra vicinanza per un atto sconvolgente. L'augurio forte è che possa riprendersi competente. La violenza distruttiva verso le donne deve finire".

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