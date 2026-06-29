Tragedia alle terme di Orte, Italo Tarani muore a 42 anni: la Procura apre un fascicolo, indagini in corso

Italo Tarani, 42 anni, è morto alle terme di Orte in circostanze ancora da chiarire. La Procura ha aperto un fascicolo per fare luce su dinamica e cause del decesso. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.

Da sinistra, il 46enne Italo Tarani; le terme di Orte.

Un uomo di 42 anni, Italo Tarani, è morto ieri, domenica 28 giugno, alle terme di Orte. Le cause e le circostanza del decesso sono ancora in fase di accertamento.

Il personale della struttura ha lanciato l’allarme nella prima serata di ieri e i soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente. Tuttavia, per Tarani non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso.

Insieme ai sanitari, sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si segnala che il dramma si sarebbe verificato nell’area delle piscine, ma quando i militari sono arrivati, dopo l’orario di chiusura dell’impianto, l’uomo è stato trovato fuori della vasca.

La Procura ha avviato un'indagine sulla morte del 42enne, residente a Ferentillo (Terni). Gli inquirenti hanno disposto l'apertura di un fascicolo per ricostruire le circostanze della tragedia e verificare cosa abbia provocato il decesso dell'uomo.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi: tra le possibilità al vaglio degli investigatori ci sono quella di un improvviso malore e quella di un incidente. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Michele Adragna, il quale ha disposto il sequestro della salma per eventuali accertamenti post mortem.

La salma del giovane resta quindi a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa delle decisioni sugli eventuali esami medico-legali che potrebbero essere disposti ed eseguiti nelle prossime ore.

Nel frattempo la struttura termale, dopo quanto accaduto, ha deciso di sospendere tutte le attività e disposto la chiusura nelle giornate di oggi, lunedì 29, e martedì 30 giugno. Le verifiche sulla tragica morte del 42enne proseguiranno anche nei prossimi giorni per cercare di fare piena luce su ogni aspetto della vicenda.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social da parte di chi conosceva Tarani: "In momenti come questo, le parole non riescono a colmare il vuoto lasciato da una perdita così improvvisa. Alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le nostre più sincere e sentite condoglianze", scrive la Pro Loco di Ferentillo.

"Ci ha lasciati improvvisamente e troppo presto Italo Tarani, un collega straordinario ma, prima di tutto, un ragazzo d’oro e un amico per tutti noi.​ Il suo entusiasmo, il suo sorriso e la sua dedizione lasceranno un vuoto incolmabile nei nostri cuori e nella nostra azienda", è invece il messaggio della CF Srl Polypropylene Compound, dove il 42enne lavorava.

"Non ci sono parole adeguate per esprimere la tristezza e l'incredulità di questo momento.​Tutti i colleghi della CF SRL si stringono in un abbraccio commosso alla famiglia, ai parenti e a tutte le persone che lo hanno amato.​ Riposa in pace, Italo. Ci mancherai immensamente".