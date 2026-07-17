Tragedia in un luna park di Spotorno, ragazzo di 15 anni muore folgorato: indagini in corso

Tragedia a Spotorno (Savona), dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato in un luna park. Sembra che il ragazzo si trovasse nei pressi di un punchingball quando è stato investito dalla scarica elettrica. La Procura indaga sulle cause dell’incidente.

Immagine di repertorio.

Tragedia a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato in un luna park. Stando a quanto riportano i quotidiani locali, il fatto è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 16 luglio, intorno alle 23. Il ragazzo è stato portato in gravi condizioni in ospedale San paolo, dove è deceduto nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme ed è stato richiesto l'intervento dei soccorritori. In pochi minuti sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Spotorno insieme all'automedica del 118 di Savona. Il giovane è stato soccorso, stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona.

Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi. I sanitari hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, le manovre sono andate avanti per oltre due ore, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell’incidente. Nella mattinata di oggi, venerdì 17 luglio, il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura totale del luna park: “Per la sicurezza di tutti, gli accertamenti sono in corso", ha spiegato.

Secondo le prime informazioni, si legge su Savona News, sembra che il ragazzo si trovasse nei pressi di un punchingball, una macchina tirapugni, quando è stato investito da una forte scarica elettrica. Sul caso la Procura di Savona ha avviato un'indagine per chiarire la dinamica.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, a quanto si apprende, ci sarebbe quella di un corto circuito, favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. La vittima era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'altro giovane.

Due giovani con ustioni per folgorazione soccorsi in stazione a Pontremoli

Due giovani di 17 e 19 anni sono stati soccorsi la notte scorsa nella stazione di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. A quanto si apprende, presentavano segni di ustioni a seguito di folgorazione, in particolare su testa e arti.

I due, secondo quanto riferito al momento dai soccorritori, avrebbero raccontato di essersi semplicemente appoggiati a un palo della luce nel tragitto da un locale in cui erano stati per la serata e la stazione, dove volevano andare a prendere il treno per tornare nella zona di Parma, dove risiederebbero.

Per capire come è avvenuta questa folgorazione sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine insieme ai vigili del fuoco. La richiesta di soccorsi al 118 è arrivata intorno alle 4: a chiamare il capostazione di Pontremoli. Sul posto poi intervenute l'automedica di Pontremoli e ambulanze della Pubblica Assistenza di Zeri e della Misericordia di Pontremoli.